WhatsApp deixará você escolher quem te vê online; saiba como fazer

O WhatsApp anunciou algumas mudanças na plataforma nesta terça-feira, 9. Agora terá uma nova função que permite que usuários saiam dos grupos de forma silenciosa, além de escolher quais dos os contatos poderão vê-lo online.

Nesta atualização do aplicativo, o usuário poderá ter a opção de notificar apenas os administradores quando sair de um grupo. Na versão atual do app, todos os integrantes são avisados.

Com a atualização, o usuário que sair do grupo, receberia a seguinte notificação: “Apenas os administradores serão notificados que você saiu do grupo”.

Além dessa novidade, a plataforma também anunciou que o usuário pode bloquear a captura de tela em mensagens de visualização única, ou seja, não poderá ser feito o famoso “print screen” da tela em mensagens de única visualização.

WhatsApp vai permitir esconder que o usuário está 'online

Em mais uma novidade, a plataforma anunciou que o usuário poderá escolher quem irá vê-lo quando estiver online, além disso, será possível selecionar quem poderá identificar sua última visualização de conversa. Essas são as famosas opções: “online” e “visto por último”.

Como esconder as opções “online” e “visto por último”?

> Vá até as configurações, selecione "Conta";

> Selecione "Privacidade";

>Clique em "Visto por último e online";

>Escolha quem pode ver o "visto por último" ("Todos", "Meus contatos", "Meus contatos, exceto..." e "Ninguém");

> Escolha quem pode ver o "online" (todos ou a mesma opção escolhida no "visto por último")

