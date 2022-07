Twitter fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta quarta, 27

A rede social Twitter aparenta estar com instabilidade nesta quarta-feira, 27.

Usuários brasileiros estão relatando problemas para carregar o feed e outras páginas do site.

No site DownDetector, mais de 100 reclamações foram feitas desde as 15 horas, no horário de Brasília.

O Twitter ainda não se pronunciou sobre possíveis problemas na plataforma.

*Mais informações em breve

