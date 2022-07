Tok&Stok vende cadeiras do estádio do Pacaembu por até R$ 1.799

A Tok&Stok, loja de móveis, anunciou nesta quarta-feira, 27, a pré-venda das antigas cadeiras do estádio do Pacaembu. A coleção limitada é uma parceria entre a loja de móveis e a Allegra Pacaembu, concessionária que assumiu a gestão do estádio.

Serão dois tipos de cadeiras e dois tipos de bancos disponíveis ao público. Os assentos da cor amarela estão sendo vendidos por R$ 1.499 (cadeira) e R$ 1.799 (banco). Segundo a descrição do produto, ele é numerado, único e original. Todo o lucro obtido com as vendas será doado para a Fundação Gol de Letra, ONG criada pelo ex-jogador Raí.

"Cada peça presenciou tudo o que aconteceu no Paca e carrega em si as memórias e as marcas do tempo. O sol, a chuva, o suor e as lágrimas deixaram manchas e arranhões que as fazem únicas por serem verdadeiras, e que são propriedades e características inerentes ao design do produto", diz o anúncio da cadeira.

A Allegra detém a concessão do estádio desde 25 de janeiro de 2020, por 35 anos, e a obra iniciada em setembro de 2021 deve durar de 24 a 28 meses, com um investimento em torno de R$ 400 milhões. O valor total da compra do local foi de R$ 111,2 milhões.

Em 2021, teve inicio a demolição do tobogã e reforma das demais arquibancadas do local. A reforma do estádio não inclui a área da fachada, tombada pelo patrimônio e na qual está instalado o Museu do Futebol. No local do atual tobogã deve ser erguido um prédio para abrigar cafés, restaurantes, escritórios e um centro de convenções e eventos, além de novo espaço para até 8,5 mil pessoas no subsolo. O estádio foi inaugurado em 1940.

