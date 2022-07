Globo irá tirar "Mais Você" e "Encontro" do ar; entenda

A Rede Globo anunciou que fará alterações na sua programação devido aos jogos da Copa do Mundo que ocorrerão entre 21 de novembro a 18 de dezembro. Os programas Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e Encontro que ganhou o comando de Patrícia Poeta e Manuel Soares no início de julho, sairão do ar na emissora.

Em nota, a Globo afirma que a exibição de todos os programas das manhãs e tarde sofrerão alterações, mas esclarece que retornará normalmente conforme a diminuição da quantidade de jogos.

Em junho, a Fifa anunciou que já foram negociados mais de 1,8 milhão de entradas. Na próxima janela para a compra, os torcedores terão de acessar o site da Fifa para efetuar as reservas, com o término do prazo previsto para o dia 16 de agosto, no mesmo horário. Desta vez, valerá a ordem “de chegada” ao site para a realização dos pagamentos.

“Em caso de forte demanda, um sistema de lista de espera será implementado”, disse a instituição em comunicado.

Os ingressos oferecidos terão quatro categorias de preços, sendo a quarta dedicada aos “residentes no Catar”, e cada comprador poderá adquirir, no máximo, seis ingressos por partida e 60 para toda a competição. Os valores variam entre R$ 362 e R$ 1.160, para a categoria 3, em jogos da fase de grupos, e podem chegar a R$ 8.470, para a categoria 1, na grande final da competição.

A Fifa especifica que mais de 1,8 milhão de ingressos já foram vendidos. Há uma semana, o secretário-geral do comitê organizador da Copa, Hassan Al-Thawadi, já havia confirmado que 1,2 milhão de ingressos já haviam sido negociados e uma demanda “recorde” de 40 milhões.

No total, são 3 milhões de ingressos disponíveis para o evento, sendo 2 milhões à venda e 1 milhão reservado para a Fifa e seus patrocinadores.

