Turnê de Bad Bunny bate recordes e leva cantor a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria

O cantor porto-riquenho Bad Bunny acaba de alcançar mais um marco histórico em sua carreira. Segundo dados da Billboard Boxscore, o artista se tornou o primeiro latino a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação de bilheteria com suas turnês.

Além do recorde entre latinos, o cantor também é o primeiro artista que canta exclusivamente em espanhol a atingir esse patamar, reforçando a força global da música latina nos últimos anos.

Turnê atual impulsionou o recorde

Grande parte desse resultado vem da "Debí Tirar Más Fotos World Tour", que já arrecadou cerca de US$ 360 milhões e vendeu aproximadamente 2,4 milhões de ingressos em 41 apresentações.

Os números também renderam outro feito importante: a excursão se tornou a turnê de maior bilheteria da história sem realizar shows nos Estados Unidos.

Ainda segundo a Billboard, o resultado praticamente dobrou a arrecadação do recordista anterior nessa categoria, a turnê "Progress Live", do grupo Take That, realizada em 2011. Na época, a turnê arrecadou aproximadamente US$ 185,2 milhões e vendeu 1,8 milhão de ingressos ao longo de 29 apresentações realizadas no Reino Unido.

Superando os próprios recordes

A nova turnê já ultrapassou a arrecadação da "World's Hottest Tour", do próprio Bad Bunny, realizada em 2022, que havia somado cerca de US$ 314 milhões em apresentações pelos Estados Unidos e América Latina.

Com a contabilização dos primeiros shows da etapa europeia, a "Debí Tirar Más Fotos World Tour" também se tornou a maior turnê da carreira de Bad Bunny em termos de faturamento.

Coleção de feitos históricos

Nos últimos anos, Bad Bunny acumulou uma série de conquistas inéditas para artistas de língua espanhola. Entre elas estão o primeiro álbum totalmente em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200 (com "El Último Tour del Mundo", lançado em 2020), ter o álbum mais ouvido da história do Spotify, com 21 bilhões de reproduções (feito alcançado com o álbum "Un Verano Sin Ti") e a vitória histórica de um álbum em espanhol na principal categoria do Grammy em 2026 (com "Debí Tirar Más Fotos").



Bad Bunny: cantor recebeu o prêmio de Álbum do Ano por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" na 68ª edição do Grammy ( Kevin Winter/Getty Images)

No último mês, Bunny também se tornou o único músico a ter 32 músicas com mais de um bilhão de reproduções no Spotify, superando The Weeknd.