Turnê de Bad Bunny bate recordes e leva cantor a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria

Bad Bunny: recorde foi conquistado mesmo sem apresentações da atual turnê nos Estados Unidos (Eric Rojas)
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Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h21.
O cantor porto-riquenho Bad Bunny acaba de alcançar mais um marco histórico em sua carreira. Segundo dados da Billboard Boxscore, o artista se tornou o primeiro latino a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação de bilheteria com suas turnês.
Além do recorde entre latinos, o cantor também é o primeiro artista que canta exclusivamente em espanhol a atingir esse patamar, reforçando a força global da música latina nos últimos anos.
Grande parte desse resultado vem da "Debí Tirar Más Fotos World Tour", que já arrecadou cerca de US$ 360 milhões e vendeu aproximadamente 2,4 milhões de ingressos em 41 apresentações.
Os números também renderam outro feito importante: a excursão se tornou a turnê de maior bilheteria da história sem realizar shows nos Estados Unidos.
Ainda segundo a Billboard, o resultado praticamente dobrou a arrecadação do recordista anterior nessa categoria, a turnê "Progress Live", do grupo Take That, realizada em 2011. Na época, a turnê arrecadou aproximadamente US$ 185,2 milhões e vendeu 1,8 milhão de ingressos ao longo de 29 apresentações realizadas no Reino Unido.
A nova turnê já ultrapassou a arrecadação da "World's Hottest Tour", do próprio Bad Bunny, realizada em 2022, que havia somado cerca de US$ 314 milhões em apresentações pelos Estados Unidos e América Latina.
Com a contabilização dos primeiros shows da etapa europeia, a "Debí Tirar Más Fotos World Tour" também se tornou a maior turnê da carreira de Bad Bunny em termos de faturamento.
Nos últimos anos, Bad Bunny acumulou uma série de conquistas inéditas para artistas de língua espanhola. Entre elas estão o primeiro álbum totalmente em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200 (com "El Último Tour del Mundo", lançado em 2020), ter o álbum mais ouvido da história do Spotify, com 21 bilhões de reproduções (feito alcançado com o álbum "Un Verano Sin Ti") e a vitória histórica de um álbum em espanhol na principal categoria do Grammy em 2026 (com "Debí Tirar Más Fotos").
No último mês, Bunny também se tornou o único músico a ter 32 músicas com mais de um bilhão de reproduções no Spotify, superando The Weeknd.