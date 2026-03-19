Com Sabrina Carpenter, primeiro dia do Lollapalooza 2026 tem ingressos esgotados

Os ingressos para a sexta-feira, 20, dia de abertura do Lollapalooza Brasil 2026, estão oficialmente esgotados. A data tem como principal atração a cantora Sabrina Carpenter, um dos nomes mais populares do pop atual, com hits como "Expresso", "Please Please Please" e "Manchild".

A procura elevada fez desaparecer tanto as entradas do tipo Lolla Day quanto opções intermediárias, como o Lolla Comfort, antes mesmo do início do festival.

Atrações do dia

Além de Sabrina Carpenter, a sexta concentra nomes relevantes do line-up, como Interpol, Deftones, Doechii e Kygo, o que ajuda a explicar a demanda acima da média logo no primeiro dia.

Para quem ainda quer ingresso do primeiro dia de festival, restam alternativas mais limitadas: o público pode recorrer ao Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival, ou optar por setores premium, como o Lolla Lounge.

Já os ingressos avulsos seguem disponíveis para sábado e domingo, mas entram em reta final, indicando que o festival deve registrar casa cheia ao longo de todo o fim de semana.

Quando será o Lollapalooza?

Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza Brasil 2026 reúne mais de 70 atrações distribuídas em diferentes palcos.

Veja os horários gerais do festival:

Abertura dos portões: 11h

Início dos shows: 12h

Última entrada: 22h30

Encerramento: por volta de 1h

Line-up da sexta-feira, 20

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

Edson Gomes

Men I Trust

Bunt.

Viagra Boys

DJ Diesel (Shaq)

Horsegiirl

Negra Li

Aline Rocha

Atkö

Scalene

Worst

Terraplana

Stefanie

Bruna Strait

Camila Jun

Mapa do evento

O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:

Palco Budweiser

Palco Samsung Galaxy

Palco Perry's

Palco Flying Fish

Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.