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Com Sabrina Carpenter, primeiro dia do Lollapalooza 2026 tem ingressos esgotados

Além de Sabrina Carpenter, a sexta concentra nomes relevantes do line-up, como Interpol, Deftones, Doechii e Kygo,

Lollapalooza: A rapper Doechii vai se apresentar no palco Budweiser (Universal Music / Island Records)

Lollapalooza: A rapper Doechii vai se apresentar no palco Budweiser (Universal Music / Island Records)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 04h33.

Os ingressos para a sexta-feira, 20, dia de abertura do Lollapalooza Brasil 2026, estão oficialmente esgotados. A data tem como principal atração a cantora Sabrina Carpenter, um dos nomes mais populares do pop atual, com hits como "Expresso", "Please Please Please" e "Manchild". 

A procura elevada fez desaparecer tanto as entradas do tipo Lolla Day quanto opções intermediárias, como o Lolla Comfort, antes mesmo do início do festival. 

Atrações do dia

Além de Sabrina Carpenter, a sexta concentra nomes relevantes do line-up, como Interpol, Deftones, Doechii e Kygo, o que ajuda a explicar a demanda acima da média logo no primeiro dia.

Para quem ainda quer ingresso do primeiro dia de festival, restam alternativas mais limitadas: o público pode recorrer ao Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival, ou optar por setores premium, como o Lolla Lounge.

Já os ingressos avulsos seguem disponíveis para sábado e domingo, mas entram em reta final, indicando que o festival deve registrar casa cheia ao longo de todo o fim de semana.

Quando será o Lollapalooza?

Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza Brasil 2026 reúne mais de 70 atrações distribuídas em diferentes palcos.

Veja os horários gerais do festival:

  • Abertura dos portões: 11h

  • Início dos shows: 12h

  • Última entrada: 22h30

  • Encerramento: por volta de 1h

Line-up da sexta-feira, 20

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • Bunt.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel (Shaq)
  • Horsegiirl
  • Negra Li
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Mapa do evento

O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:

  • Palco Budweiser
  • Palco Samsung Galaxy
  • Palco Perry's
  • Palco Flying Fish

Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.

Mapa do Lollapalooza 2026

Mapa do Lollapalooza 2026 (Divulgação / Lollapalooza)

Acompanhe tudo sobre:Lollapalooza

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