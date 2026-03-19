Com Sabrina Carpenter, primeiro dia do Lollapalooza 2026 tem ingressos esgotados

Lollapalooza: A rapper Doechii vai se apresentar no palco Budweiser (Universal Music / Island Records)
Redação Exame
Publicado em 19 de março de 2026 às 04h33.
Os ingressos para a sexta-feira, 20, dia de abertura do Lollapalooza Brasil 2026, estão oficialmente esgotados. A data tem como principal atração a cantora Sabrina Carpenter, um dos nomes mais populares do pop atual, com hits como "Expresso", "Please Please Please" e "Manchild".
A procura elevada fez desaparecer tanto as entradas do tipo Lolla Day quanto opções intermediárias, como o Lolla Comfort, antes mesmo do início do festival.
Além de Sabrina Carpenter, a sexta concentra nomes relevantes do line-up, como Interpol, Deftones, Doechii e Kygo, o que ajuda a explicar a demanda acima da média logo no primeiro dia.
Para quem ainda quer ingresso do primeiro dia de festival, restam alternativas mais limitadas: o público pode recorrer ao Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival, ou optar por setores premium, como o Lolla Lounge.
Já os ingressos avulsos seguem disponíveis para sábado e domingo, mas entram em reta final, indicando que o festival deve registrar casa cheia ao longo de todo o fim de semana.
Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza Brasil 2026 reúne mais de 70 atrações distribuídas em diferentes palcos.
Veja os horários gerais do festival:
Abertura dos portões: 11h
Início dos shows: 12h
Última entrada: 22h30
Encerramento: por volta de 1h
O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:
Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.