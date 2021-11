Diretor de Transformers coloca carros do filme à venda por R$ 11 milhões

Os carros mais famosos da franquia de Hollywood Transformers foram colocados à venda. Não se trata dos robôs alienígenas, mas dos carros de coleção do diretor dos filmes Michael Bay usados nos filmes.

A coleção inclui quatro carros, como o famoso Chevrolet Camaro amarelo 2010 que dá vida ao personagem Bumble-bee, um dos personagens mais famosos da franquia.

Estão ainda na coleção o Ford Mustang "Barricade" 2016, o Mercedes-Benz SLS AMG 2010 e o Lamborghini Aventador 2014, todos usados ​​nas filmagens dos filmes.

Vendido pela concessionária californiana Curated, os quatro carros estão à venda por 11 milhões de reais.

O Chevrolet Camaro 2010 “Bumblebee”, produzido pela General Motors é baseado no Chevrolet Camaro SS 2010 e apresenta espelhos únicos, painel frontal, divisor e itens desenvolvidos para as filmagens.

Segundo a concessionária, no início do ano foi feita uma parceria com outra empresa de Miami, e com o empresário Alex Aievoli, que apresentou a curadoria de seu amigo de longa data Michael Bay. “Nos últimos 8 meses, trabalhamos com Aievoli para que Bay para trouxesse sua coleção pessoal ao público pela primeira vez”, segundo o site da empresa.

O sétimo filme da franquia, Transformers: O Despertar das Feras, tem lançamento previsto para 24 de junho de 2022 nos cinemas brasileiros.