Qual a melhor ordem para ver os filmes dos 'Transformers'?

A franquia 'Transformers' é uma série de filmes de ação que combina elementos de ficção científica, fantasia e drama, baseada nos populares brinquedos da Hasbro. Desde seu início em 2007, os filmes têm sido conhecidos por suas cenas de ação impressionantes e efeitos visuais inovadores.

Assistir aos filmes na ordem cronológica dos eventos oferece uma narrativa linear que facilita a compreensão da evolução dos personagens e da trama. Aqui está a melhor ordem cronológica para assistir aos filmes Transformers, juntamente com um resumo de cada um:

Ordem cronológica dos eventos

Bumblebee (2018)

Situado em 1987, Bumblebee serve como uma prequela para a série principal de filmes Transformers. O filme destaca a história de origem do Autobot Bumblebee, que se refugia em uma pequena cidade da Califórnia e forma uma amizade com uma jovem chamada Charlie. Este filme é elogiado por seu tom nostálgico e por ser mais centrado nos personagens, diferentemente das sequências mais explosivas e cheias de ação dos outros filmes.

Transformers: O despertar das feras (2023)

Ambientado em 1994, Transformers: Rise of the Beasts introduz uma nova facção de Transformers chamados Maximals, que se unem aos Autobots em sua luta contra os Decepticons. Este filme é uma continuação direta de Bumblebee e expande o universo Transformers com novas espécies e mitologias, aumentando a profundidade da narrativa da franquia

Transformers (2007)

Transformers marca o início da série original e se passa em 2007. O filme segue a história de Sam Witwicky, que se torna aliado dos Autobots na batalha contra os Decepticons para proteger a AllSpark, uma poderosa fonte de energia. Este filme foi revolucionário para a época, especialmente pelos efeitos especiais inovadores e cenas de ação impressionantes.

Transformers: A vingança dos derrotados (2009)

Transformers: Revenge of the Fallen se passa dois anos após os eventos do primeiro filme. A trama se aprofunda no passado dos Transformers na Terra, revelando a história dos Prime e a ameaça de The Fallen, um antigo Decepticon. Embora tenha recebido críticas mistas, o filme é conhecido por suas cenas de ação de grande escala e efeitos visuais impressionantes.

Transformers: O lado obscuro da Lua (2011)

Transformers: Dark of the Moon se passa em 2011 e envolve a descoberta de uma nave Cybertroniana na Lua. Os Autobots devem correr contra o tempo para impedir que os Decepticons usem a tecnologia da nave para trazer Cybertron à Terra. Este filme se destaca por suas sequências de ação espetaculares e pela culminação de várias tramas iniciadas nos filmes anteriores.

Transformers: Era da Extinção (2014)

Transformers: Age of Extinction ocorre cinco anos após os eventos de Dark of the Moon. Com a humanidade desconfiada dos Transformers, um inventor chamado Cade Yeager encontra Optimus Prime e ajuda a combater uma nova ameaça: os caçadores de Transformers liderados por Lockdown. Este filme introduz os Dinobots e marca um novo capítulo na franquia com um elenco renovado.

Transformers: O Último Cavalheiro (2017)

Transformers: The Last Knight explora a história dos Transformers na Terra, revelando que eles estiveram envolvidos em vários eventos históricos. Optimus Prime se torna um vilão sob o controle de Quintessa, e os Autobots devem unir forças com os humanos para salvar o planeta. Este filme tenta amarrar várias tramas da série e oferece uma conclusão épica para os arcos iniciados anteriormente.

Ordem de lançamento

Assistir na ordem de lançamento permite acompanhar a evolução dos efeitos visuais, narrativas e personagens conforme foram apresentados ao público:

