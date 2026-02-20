'Toy Story 5': tudo o que sabemos sobre o novo filme da Pixar

A Pixar divulgou o primeiro trailer oficial de "Toy Story 5", novo capítulo da franquia iniciada em 1995. Com estreia marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas brasileiros, o quinto filme da saga coloca Woody, Buzz Lightyear e os demais brinquedos diante de um novo “vilão”: a tecnologia.

A trama mostra Bonnie recebendo um tablet chamado LilyPad, que passa a disputar sua atenção com os brinquedos. O conflito atualiza o tema central da saga — o medo de ser deixado para trás — agora em meio à presença constante de dispositivos eletrônicos na rotina das crianças.

Qual a história de 'Toy Story 5'?

O novo longa transforma a tecnologia em antagonista. No trailer, o tablet surge como uma espécie de “rival digital” que acredita saber o que é melhor para Bonnie. A narrativa dialoga com debates contemporâneos sobre o uso excessivo de telas por crianças e seus impactos na forma de brincar.

A proposta mantém o núcleo emocional da franquia, mas introduz uma reflexão sobre mudanças de comportamento e novas dinâmicas familiares. A pergunta lançada pelo estúdio em teasers anteriores — “A era dos brinquedos acabou?” — ganha nova dimensão no quinto filme.

Woody, Buzz e Jessie retornam

O filme traz de volta os protagonistas clássicos: Woody, Buzz Lightyear e Jessie. A produção também confirma o retorno de personagens como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho.

Entre as novidades estão:

LilyPad , o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie

, o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie Smarty Pants, brinquedo educativo com voz do comediante Conan O’Brien

Woody aparece no trailer até com sinais de desgaste — inclusive “calvo”, em uma cena que viralizou —, reforçando a ideia de passagem do tempo dentro do universo da franquia.

Mudanças no elenco de vozes

Alguns personagens clássicos terão novos dubladores após a morte de atores que marcaram a saga. O Sr. Cabeça de Batata, originalmente dublado por Don Rickles, agora será interpretado por Jeff Bergman. A Sra. Cabeça de Batata, antes dublada por Estelle Harris, passa a ter a voz de Anna Vocino.

Já Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) e Jessie (Joan Cusack) seguem com seus intérpretes originais na versão em inglês.

"Toy Story 5" é dirigido por Andrew Stanton, responsável por títulos como "Wall-E" e "Procurando Nemo", com roteiro assinado em parceria com McKenna Harris.

De acordo com dados compilados pelo Box Office Mojo, a franquia é a mais bem-sucedida da Pixar. "Toy Story 3" e "Toy Story 4" ultrapassaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial. Com o spin-off Lightyear (2022), a série já arrecadou mais de US$ 3,2 bilhões globalmente.

Todos os filmes anteriores estão disponíveis no Disney+.

Quando estreia 'Toy Story 5'?

A estreia está marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas do Brasil. O novo capítulo promete combinar nostalgia, humor e uma discussão atual sobre tecnologia e infância, mantendo a essência emocional que transformou a saga em fenômeno global.

Confira o trailer: