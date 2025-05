Tony Stark fora de cena: quem comprou a torre dos Vingadores — e por quanto?

O futuro da icônica Torre dos Vingadores, que já foi símbolo da era Tony Stark no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), ganhou um novo capítulo no filme Thunderbolts. O edifício foi adquirido por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), tornando-se a base dos Novos Vingadores.

O que antes era especulação, agora tem um número concreto: a torre foi avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão, de acordo com estimativas imobiliárias.

A informação foi revelada ao IGN pelo especialista Michael T. Cohen, diretor da William Equities.

Ele explicou que o cálculo do valor se baseia na métrica do metro quadrado e em características como localização, tamanho e estrutura do imóvel. Segundo Cohen, a torre possui entre 1 milhão e 1,5 milhão de metros quadrados construídos, o que eleva seu valor para a casa do bilhão, mesmo sendo um chute aproximado.

Entre os diferenciais do prédio estão os 10 andares dedicados à pesquisa e desenvolvimento, laboratórios tecnológicos, heliporto funcional, reator de energia do tipo Arc, além da cobertura que abrigava o próprio Stark. Tudo isso no coração de Nova York.

Venda foi mencionada em ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’

A primeira pista da venda apareceu em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, lançado após Capitão América: Guerra Civil, quando Happy Hogan organiza a mudança de equipamentos da Torre e confirma a venda do prédio. Na trama, a decisão reflete a ruptura entre os Vingadores e a tentativa de Stark de se afastar do grupo após o conflito interno.

Por anos, fãs teorizaram que o comprador seria o cientista Reed Richards, do Quarteto Fantástico, mas essa hipótese foi descartada quando os planos do estúdio passaram a incluir personagens vindos de outras realidades do multiverso.