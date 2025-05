As 20 melhores séries médicas da história da TV, segundo o The Guardian

“Viciado em maratonar séries:” esse foi o diagnóstico coletivo da crítica e dos espectadores após a estreia de The Pitt, série que chegou mostrando adrenalina na veia e já é chamada de “ER da geração pós-pandemia”.

Nos Estados Unidos, virou febre. No Reino Unido, virou revolta: a série ainda não tem data para estrear por lá, e isso já causou mais queixas que fila no SUS.

Enquanto os britânicos sofrem de FOMO (fear of missing out), a internet ressuscita um gênero que nunca morreu: o bom e velho drama hospitalar.

De médicos viciados em Vicodin a parteiras enfrentando a Segunda Guerra, de romances no plantão a cirurgias clandestinas no metrô de Londres, aqui está a lista definitiva das 20 maiores séries médicas da televisão — segundo o The Guardian.

Confira o ranking completo:

20. The Good Doctor (2017–2024)

Baseada em uma série sul-coreana, acompanha o jovem Dr. Shaun Murphy, um cirurgião com síndrome do sábio, interpretado por Freddie Highmore. Apesar de críticas sobre a representação do autismo, durou sete temporadas de sucesso nos EUA.

19. Dr Death (2021–2023)

Série true crime baseada em podcast. Joshua Jackson vive um neurocirurgião que mutilou mais de 30 pacientes.

18. Dr Kildare (1961–1966)

Estrelada por Richard Chamberlain, popularizou o gênero na década de 1960 e gerou diversos produtos derivados.

17. No Angels (2004–2006)

Dramédia britânica da Channel 4 sobre quatro enfermeiras com vidas pessoais e profissionais caóticas.

16. Temple (2019–2021)

Mark Strong vive um médico que monta uma clínica ilegal nos túneis de Londres para salvar sua esposa doente.

15. St Elsewhere (1982–1988)

Série cult dos anos 1980, com Denzel Washington no elenco. Final surpreendente e crossover com Cheers.

14. Call the Midwife (2012–presente)

Drama britânico que aborda temas complexos como aborto e racismo em meio à rotina de parteiras no pós-guerra.

13. Chicago Hope (1994–2000)

Lançada na mesma semana que ER, foi ofuscada pela concorrência, mas trouxe atuações marcantes de Mandy Patinkin.

12. Nip/Tuck (2003–2010)

Sátira sombria sobre cirurgia plástica em Miami. Criada por Ryan Murphy, com casos bizarros baseados em fatos.

11. Casualty (1986–presente)

A mais longeva série médica do mundo. Revelou nomes como Kate Winslet e Jodie Comer.

10. The Knick (2014–2015)

Com direção de Steven Soderbergh, retrata um hospital nova-iorquino no ano de 1900. Clive Owen é o protagonista.

9. A Very Peculiar Practice (1986–1992)

Comédia britânica com viés político sobre um centro de saúde universitário em plena era Thatcher.

8. Cardiac Arrest (1994–1996)

Criada por Jed Mercurio (Line of Duty), expõe o caos hospitalar realista com um olhar cínico sobre o NHS.

7. Nurse Jackie (2009–2015)

Edie Falco é uma enfermeira viciada em remédios. Retrato nu e cru da vida no pronto-socorro de Nova York.

6. This Is Going to Hurt (2022)

Adaptação do livro de Adam Kay. Mostra o colapso físico e mental dos médicos na ginecologia obstétrica do NHS.

Grey's Anatomy: série é eleita como uma das melhores no mundo médico (Grey's Anatomy/Reprodução)

5. Grey’s Anatomy (2005–presente)

Com mais de 440 episódios, ainda é uma das séries mais assistidas dos EUA. Criada por Shonda Rhimes.

4. Bodies (2004–2006)

Outra criação de Mercurio, com Max Beesley tentando denunciar a negligência médica de seu superior.

3. The Pitt (2025)

Com Noah Wyle no elenco, acompanha 15 horas de um hospital em Pittsburgh. Mistura de adrenalina e crítica ao sistema de saúde pós-pandemia.

Dr. House: série também é uma das melhores, segundo o jornal britânico (House/Reprodução)

2. House (2004–2012)

Hugh Laurie brilha como o cínico Dr. Gregory House, um gênio do diagnóstico com vício em Vicodin.

1. ER (1994–2009)

Clássico criado por Michael Crichton, revelou George Clooney e revolucionou a narrativa médica na TV. Com 35 milhões de espectadores em seu auge, foi um fenômeno cultural global.