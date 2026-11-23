Rafael Câmara manterá a posição de piloto titular da Haasaté o final da temporada de 2026 da Fórmula 1. A informação foi confirmada pela Haas no último domingo, 22.

O jovem pernambucano, que estreou no Grande Prêmio de São Paulo de 2026, teve sua participação confirmada nas duas últimas corridas da Fórmula 1 do ano: o GP do Catar no próximo domingo e o encerramento da temporada em 6 de dezembro no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi.

Fórmula 1 ou Fórmula 2?

Câmara foi anunciado como piloto titular da Haas na temporada completa em 2027, porém recebeu a oportunidade de fazer sua estreia no GP São Paulo, em Interlagos, após o titular Esteban Ocon ser afastado do time no México.

Após sua estreia na prova brasileira, o jovem foi confirmado na etapa de Las Vegas, disputada na última madrugada nos EUA, enquanto seu futuro no resto da temporada estava incerto, já que, para seguir na Fórmula 1 em 2026, o brasileiro teria que abrir mão do título daFórmula 2.

Rafael Câmara era piloto titular da Invicta Racing e liderava o campeonato com 207 pontos, sete a mais que o segundo colocado, o búlgaro Nikola Tsolov, restando ainda duas corridas no Catar e duas em Abu Dhabi, ambas como preliminar da F1.

O pernambucano lamentou a chance perdida de se sagrar campeão da Fórmula 2 em seu ano de estreia na categoria, mas admitiu que a preparação para a Fórmula 1 é o seu foco no momento.

"A Invicta Racing foi muito mais do que uma equipe para mim. Foi uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis, desde os desafios que enfrentamos até a conquista do topo do campeonato da F2. Demos passos importantes na minha trajetória rumo à F1, e serei sempre grato pelo apoio, pela confiança e pelas memórias que construímos ao longo dessa caminhada. Nosso ciclo chega ao fim antes do esperado, já que sigo minha trajetória com a Haas F1 Team, mas desejo a todos na Invicta Racing muito sucesso e um futuro brilhante pela frente", disse Rafael.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 será no Catar, disputado no próximo domingo, 29 de novembro. A corrida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Sportv.