Fórmula 1: jovem piloto brasileiro segue no grid até o fim do ano; entenda a escolhae (Reprodução/Instagram/@rafaccamara88)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14h31.
Rafael Câmara, piloto brasileiro, foi confirmado pela equipe Haas como piloto titular até o final da temporada de 2026 da Fórmula 1. Ele estreou no GP de São Paulo e participará das últimas corridas de 2026 no Catar e em Abu Dhabi, abrindo mão de disputar o título da Fórmula 2. Câmara será piloto titular da Haas na temporada completa de 2027.
Rafael Câmara manterá a posição de piloto titular da Haasaté o final da temporada de 2026 da Fórmula 1. A informação foi confirmada pela Haas no último domingo, 22.
O jovem pernambucano, que estreou no Grande Prêmio de São Paulo de 2026, teve sua participação confirmada nas duas últimas corridas da Fórmula 1 do ano: o GP do Catar no próximo domingo e o encerramento da temporada em 6 de dezembro no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi.
Câmara foi anunciado como piloto titular da Haas na temporada completa em 2027, porém recebeu a oportunidade de fazer sua estreia no GP São Paulo, em Interlagos, após o titular Esteban Ocon ser afastado do time no México.
Após sua estreia na prova brasileira, o jovem foi confirmado na etapa de Las Vegas, disputada na última madrugada nos EUA, enquanto seu futuro no resto da temporada estava incerto, já que, para seguir na Fórmula 1 em 2026, o brasileiro teria que abrir mão do título daFórmula 2.
Rafael Câmara era piloto titular da Invicta Racing e liderava o campeonato com 207 pontos, sete a mais que o segundo colocado, o búlgaro Nikola Tsolov, restando ainda duas corridas no Catar e duas em Abu Dhabi, ambas como preliminar da F1.
O pernambucano lamentou a chance perdida de se sagrar campeão da Fórmula 2 em seu ano de estreia na categoria, mas admitiu que a preparação para a Fórmula 1 é o seu foco no momento.
"A Invicta Racing foi muito mais do que uma equipe para mim. Foi uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis, desde os desafios que enfrentamos até a conquista do topo do campeonato da F2. Demos passos importantes na minha trajetória rumo à F1, e serei sempre grato pelo apoio, pela confiança e pelas memórias que construímos ao longo dessa caminhada. Nosso ciclo chega ao fim antes do esperado, já que sigo minha trajetória com a Haas F1 Team, mas desejo a todos na Invicta Racing muito sucesso e um futuro brilhante pela frente", disse Rafael.
O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 será no Catar, disputado no próximo domingo, 29 de novembro. A corrida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Sportv.
Sim. Rafael Câmara disputará pela Haas as duas últimas corridas da temporada de 2026: os GPs do Catar e de Abu Dhabi.
Rafael Câmara deixou a Fórmula 2 para seguir na Fórmula 1 com a Haas em 2026. O piloto lamentou a chance perdida de conquistar o título da Fórmula 2, mas afirmou que sua preparação para a Fórmula 1 é o foco no momento.
Rafael Câmara liderava o campeonato de Fórmula 2 com 207 pontos pela Invicta Racing. O brasileiro tinha sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Nikola Tsolov.
Rafael Câmara estreou na Fórmula 1 no GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. O piloto recebeu a oportunidade após o afastamento de Esteban Ocon da Haas no México.
O GP do Catar será disputado no domingo, 29 de novembro. A corrida terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Sportv.
Sim. Rafael Câmara foi anunciado como piloto titular da Haas para a temporada completa de 2027.
Glossário
O que é Haas?
Equipe de Fórmula 1 que confirmou Rafael Câmara como piloto titular até o final de 2026
O que é Yas Marina?
Circuito em Abu Dhabi onde será a última corrida da temporada de Fórmula 1 de 2026