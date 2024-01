'Anatomia de uma Queda': veja onde assistir ao filme que pode levar o maior prêmio do Oscar

Foi dada a largada da corrida do Oscar 2024 e um nome entre os escolhidos chamou atenção."Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet, pode garantir algumas estatuetas na premiação desse ano. O longa concorre em cinco categorias: melhor filme, melhor atriz (Sandra Hüller), melhor direção, melhor roteiro original e melhor montagem.

Além das indicações, a produção também fez história no Oscar por consagrar Justine Triet à categoria de direção, a 10ª mulher a conquistar o feito. Se vencer, Triet pode se tornar a quarta diretora a levar a estatueta para casa.

O filme conta a história de um julgamento após uma morte misteriosa. Quando Samuel (Samuel Theis), marido de Sandra (Sandra Hüller) e pai de Daniel (Milo Machado Graner), de 11 anos, é encontrado morto na neve, próximo a uma janela no segundo andar da casa, cria-se uma dúvida sobre a causa da morte. Foi suicídio, acidente ou assassinato? O julgamento corre e aponta Sandra como principal suspeita.

Descontadas as conquistas do Oscar, "Anatomia de uma Queda" levou dois prêmios no Globo de Ouro, quatro no Prêmio de Cinema Europeu e um no Critics Choice Awards. O longa também foi vencedor da Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes e recebeu sete indicações ao Bafta de 2024.

Onde assistir 'Anatomia de uma Queda'?

O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 25. O lançamento original por aqui foi na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em agosto de 2023.

Quem está no elenco de 'Anatomia de uma Queda'?

Participam do elenco Sandra Hüller, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Swann Arlaud, Jehnny Beth, Antoine Reinartz, Camille Rutherford, entre outros.