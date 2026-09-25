Como a dona da Consul e Brastemp se prepara para produzir lavadoras em Rio Claro

A Whirlpool, dona de marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid, começou a reforçar a mão de obra da fábrica de Rio Claro, no interior de São Paulo, para colocar de pé uma nova linha de máquinas de lavar. A companhia abriu 128 vagas temporárias para a área operacional.

Os postos de trabalho foram criados para atender à produção de lavadoras com abertura frontal, conhecidas como front-load. As contratações são temporárias e estão previstas para começar em outubro. Além disso, segundo a empresa, existe possibilidade de efetivação.

A empresa anunciou em maio um investimento superior a R$ 300 milhões para ampliar o negócio em Rio Claro e transformar a unidade em seu principal polo de produção de lavadoras na América Latina. Parte dessa expansão será abastecida por uma linha que, até pouco tempo atrás, estava do outro lado da fronteira.

A Whirlpool encerrou a fabricação de máquinas de lavar em Pilar, na Grande Buenos Aires, e decidiu transferir para o Brasil a produção de modelos de abertura frontal.

A fábrica argentina havia sido inaugurada em 2022, com investimento de R$ 270 milhões e capacidade para fabricar 300 mil unidades por ano, mas teve o fechamento anunciado em novembro de 2025.

Em abril deste ano, o conselho da companhia formalizou a transferência para o Brasil de ativos avaliados em US$ 36,7 milhões, cerca de R$ 194 milhões à época.

Da Argentina para o interior de São Paulo

A mudança ocorre em um momento de reorganização das operações da Whirlpool na América Latina. Na Argentina, a companhia optou por encerrar a produção local de lavadoras em meio à transformação do mercado de eletrodomésticos no país, que passou a enfrentar maior concorrência de produtos importados.

Dados do instituto oficial de estatísticas argentino, o Indec, apontaram queda de 38% na produção de aparelhos de uso doméstico em fevereiro de 2026 na comparação anual.

A operação comercial da Whirlpool continua no país, que será abastecido por produtos fabricados em outras unidades. A manufatura realizada anteriormente em Pilar, porém, foi direcionada ao Brasil.

Whirlpool redesenha sua produção na América Latina

O movimento reforça uma estratégia em que a companhia vem revendo onde e como produz seus eletrodomésticos no continente.

No México, por exemplo, a Whirlpool anunciou recentemente que fechará sua fábrica de refrigeradores em Apodaca, no estado de Nuevo León, até o segundo trimestre de 2027. A produção será transferida gradualmente para a unidade de Ramos Arizpe, em Coahuila, e para outras fábricas do grupo.

A reestruturação mexicana deve gerar custos de até US$ 165 milhões, incluindo baixas de ativos, despesas relacionadas a funcionários e outros gastos associados ao processo. A companhia afirma que a consolidação busca simplificar a produção, elevar a utilização das fábricas e reduzir custos.

Rio Claro ganha robôs, escala e mais conteúdo nacional

A Whirlpool destacou que a fábrica de Rio Claro conta com mais de 20 robôs de alta precisão, além de tecnologias como visão computacional, Internet das Coisas, inteligência artificial (IA) e sistemas de automação aplicados à manufatura.

A companhia afirma ainda que cerca de 95% dos componentes das novas lavadoras serão produzidos no Brasil e, assim, uma cadeia mais localizada diminui a necessidade de peças importadas e pode reduzir a exposição da operação a oscilações do câmbio e a interrupções no transporte internacional.

A Whirlpool estima que seu projeto de expansão possa gerar 2.800 empregos diretos e indiretos na região. Antes mesmo da nova rodada de contratações, a unidade de Rio Claro já contava com cerca de 3,5 mil funcionários, segundo informações divulgadas pela companhia.

Quem pode disputar uma das 128 vagas

As oportunidades abertas agora são temporárias e destinadas à operação da nova linha de lavadoras e exigem ensino médio completo. Além do salário, a empresa informa que os contratados terão benefícios como transporte público, alimentação no local e seguro de vida.

As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas. O processo é realizado pela RHBrasil, com atendimento presencial em Rio Claro e pelos canais da consultoria.