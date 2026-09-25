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Quando estreiam o 4º, 5º e 6º episódios de ‘American Horror Story: 13’?

Após a estreia de três capítulos, a série retorna ao Disney+ em 1º de outubro com mais três episódios; confira o calendário da temporada

Emma Roberts: atriz retorna para a nova temporada da antologia de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk (Disney / Divulgação )

Emma Roberts: atriz retorna para a nova temporada da antologia de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk (Disney / Divulgação )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05h38.

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Depois da estreia dos três primeiros episódios, “American Horror Story: 13” já tem data para continuar. Os episódios 4, 5 e 6 chegam ao Disney+ na próxima quinta-feira, 1º, segundo o calendário divulgado pela plataforma.

Quando estreiam os próximos episódios de 'American Horror Story'?

O próximo lançamento está marcado para 1º de outubro. Ao todo, a 13ª temporada terá 13 episódios, com o último previsto para 29 de outubro.

Confira o calendário divulgado pelo Disney+ para o Brasil:

  • 1º de outubro: episódios 4, 5 e 6
  • 8 de outubro: episódios 7 e 8
  • 15 de outubro: episódios 9 e 10
  • 22 de outubro: episódios 11 e 12
  • 29 de outubro: episódio 13

Sobre o que é a 13ª temporada?

A nova temporada reúne personagens de diferentes fases da antologia de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk. A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, contratado para cuidar de um paciente idoso e rico com um passado misterioso. Ele é treinado por Constance Langdon, personagem de Jessica Lange.

Elenco da 13ª temporada

O retorno de personagens clássicos é um dos destaques da nova temporada de "American Horror Story", que reúne nomes conhecidos da franquia.

O elenco conta com Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.

Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.

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