Real Time Big Data: Ferraço tem 44% e Pazolini, 35%, no 1º turno no Espírito Santo

Com quase dez pontos de vantagem, o governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. No primeiro turno simulado pelo estudo, o candidato registra 44% das intenções de voto.

Seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece com 35%. Na sequência, aparece Helder Salomão (PT) com 14%. Entre os demais nomes testados de forma estimulada, Breno Barcelos (Missão) pontua com 1% e Rafael Demuner (UP) não registrou menções.

Votos nulos e brancos somam 4%, enquanto 2% estão indecisos. Considerando apenas os votos válidos, Ferraço atinge 47% e Pazolini 37%. No cenário espontâneo, o atual governador tem 21% e Pazolini, 15%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

O instituto testou três cenários de segundo turno. No embate mais competitivo, Ferraço venceria Pazolini por 48% a 40%. Neste recorte, os votos brancos e nulos somariam 7%, e 5% dos entrevistados afirmaram não saber ou não responderam. Quando calculados os votos válidos, a vantagem do emedebista fica em 55% a 45%.

Quando testado contra o candidato petista, o candidato do MDB marca 60% contra 26% de Helder Salomão. Já em um cenário sem a presença do atual governador capixaba, Pazolini consolida a liderança com 53%, deixando Salomão com 31% das intenções de voto.

A pesquisa mediu também o potencial de veto aos pré-candidatos. O petista Helder Salomão lidera a rejeição com 46%, indicando resistência estadual ao seu nome. Em seguida, Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini aparecem com margens rigorosamente iguais, ambos com 36% de eleitores que não votariam neles. Breno Barcelos é rejeitado por 20% e Rafael Demuner por 16%.

O desempenho eleitoral de Ferraço é fortemente sustentado pela percepção do executivo estadual. O levantamento aponta que 74% aprovam a atual gestão do governador, frente a 21% de desaprovação. Ao avaliar qualitativamente, 46% consideram a administração ótima ou boa, 40% a classificam como regular e 13% como ruim ou péssima.

Raio-x do eleitorado capixaba

O detalhamento demográfico revela vantagens estruturais distintas para os líderes. O governador constrói sua folga no eleitorado feminino, recorte no qual Ferraço atinge 48% contra 31% de Pazolini. Já entre os eleitores homens, o cenário é de divisão exata, com ambos empatados com 40% das intenções de voto.

Geograficamente, o Espírito Santo apresenta uma forte polarização de preferências. Enquanto Pazolini domina a capital Vitória (55%) e lidera na região da Grande Vitória (45%), Ricardo Ferraço consolida sua margem no interior. O emedebista alcança expressivos 61% no Norte e Nordeste e 63% no Centro-Oeste e Noroeste do estado.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 e 24 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelos realizadores e está registrado no TSE sob o protocolo ES-00877/2026.