Saúde do C-Level vira fator de risco e entra na agenda das empresas

A saúde física e mental das lideranças deixou de ser uma questão individual para se tornar um fator estratégico de gestão de riscos e sustentabilidade dos negócios. Essa é uma das principais conclusões do Relatório Bem-Estar 2026, produzido pela FSB Comunicação em parceria com o Rituaali, centro de referência em Medicina do Estilo de Vida e Medicina Comportamental.

O estudo reúne 17 tendências comportamentais, clínicas, estéticas e de mercado que ajudam a compreender as transformações na relação entre bem-estar, performance e ambiente corporativo. A análise está organizada em cinco eixos: o esgotamento e os desafios da alta liderança; as novas perspectivas sobre longevidade; as transformações no turismo e na hotelaria de bem-estar; a influência da estética e dos ambientes sobre o comportamento; e saúde corporativa e governança.

Avanços na saúde mental como prioridade

Na agenda corporativa, a saúde mental e os riscos psicossociais avançam para o centro das decisões de governança. A atualização da Norma Regulamentadora N 1 (NR-1) amplia a responsabilidade das empresas na identificação e no gerenciamento desses fatores, enquanto o crescimento dos custos assistenciais reforça a necessidade de estratégias preventivas e baseadas em dados.

Entre os principais achados está o avanço do conceito de sustentabilidade humana, segundo o qual a preservação da integridade física, neurológica e emocional dos executivos é fundamental para a tomada de decisões, a estabilidade das equipes e a continuidade das organizações. O relatório destaca que o estresse crônico, a privação de sono e a concentração excessiva em urgências operacionais podem comprometer a capacidade de planejamento e julgamento da alta liderança.

Retenção de talentos se tornou fator chave

O relatório aponta ainda que o bem-estar se tornou um importante fator de atração e retenção de talentos. De acordo com os dados reunidos em levantamento estatístico global realizado pela Deloitte, 74% dos trabalhadores priorizam a manutenção do bem-estar em relação à progressão hierárquica tradicional, e 75% dos profissionais em posições de C-Level afirmam que considerariam deixar seus empregos por oportunidades com melhores condições de suporte à saúde.

O relatório também aponta uma mudança na forma como a sociedade compreende envelhecimento e longevidade. O foco passa da simples extensão da vida — lifespan — para a ampliação dos anos vividos com autonomia, lucidez, vitalidade e propósito — a chamada joyspan. Nesse cenário, biometria, prevenção, nutrição personalizada, monitoramento do sono e práticas de resiliência ganham espaço entre públicos de alta performance.

Pausas e desconexão

No setor de viagens e hospitalidade, o relatório aponta a expansão de experiências voltadas à recuperação física e mental, como retiros de silêncio, ambientes de baixa estimulação, programas de medicina preventiva e práticas de “microdosagem” de bem-estar. A tendência é que o cuidado deixe de estar concentrado em férias ou períodos de afastamento e passe a ser incorporado à rotina, por meio de pausas conscientes, desconexão digital e protocolos regulares de recuperação.

A estética e os ambientes também aparecem como elementos de regulação sensorial. Arquitetura, cores, materiais, iluminação e alimentação passam a ser utilizados de maneira intencional para reduzir estímulos, favorecer a concentração e apoiar o equilíbrio emocional. O relatório cita movimentos como o “Neo Déco”, a “vibe glacial” e a gastronomia orientada à saúde da microbiota como expressões desse novo comportamento.

“Em um ambiente marcado por pressão contínua e decisões cada vez mais complexas, cuidar da saúde da liderança e das equipes deixou de ser um benefício periférico. É uma agenda de performance sustentável, prevenção de riscos e responsabilidade corporativa”, afirma Lorena Trindade, sócia-diretora do Rituaali.

O Relatório Bem-Estar 2026 foi elaborado com base em referências de instituições e consultorias como Boston Consulting Group (BCG), VML Intelligence, Pinterest Predicts, Accor Limitless e SESI/Mercer Marsh Benefits. Confira o texto completo aqui.