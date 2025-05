Tom Cruise quer atuar até os 100 anos — e a ciência mostra que isso é mais possível do que parece

Tom Cruise, aos 62 anos, não pretende desacelerar. Famoso por seus truques arriscados em Mission: Impossible, o ator disse que quer atuar até os 100 anos.

Em entrevista publicada neste domingo pelo The Hollywood Reporter, Cruise foi categórico: “Eu nunca vou parar. Nunca vou parar de fazer ação, nunca vou parar de fazer drama, comédias — estou animado”.

Inspirado por Harrison Ford, que segue atuando aos 82, o astro vê o colega como exemplo de longevidade artística. “Na verdade, vou fazer [filmes] até os meus 100 anos”, disse Cruise.

Na estreia desta semana, "Mission: Impossible: The Final Reckoning" chega às telas. Este é o oitavo filme da saga e promete acrobacias emocionantes. Ele inclui mergulho longo com oxigênio e caminhada sobre as asas de um avião em voo.

Quando a revista Men’s Health perguntou a Cruise em 2023 como ele se mantém jovem, ele respondeu: “caiaque no mar, espeleologia, esgrima, esteira, musculação, escalada, trilhas e corrida.”” “Eu faço tantas atividades diferentes”, completou.

Ativos, curiosos e longevos: o que os centenários e Tom Cruise têm em comum

Segundo estudos recentes, pessoas que vivem mais de 100 anos tendem a manter o corpo ativo e a mente curiosa.

Uma pesquisa de 2023 no Journal of Happiness Studies entrevistou 19 centenários. Ela destacou características comuns: atividade física, mente desafiada, comprometimento, e curiosidade.

O estilo de vida tem papel fundamental. Uma dieta balanceada, exercícios diários e novas experiências podem aumentar a longevidade. E Cruise parece seguir essas dicas.

Exercitar-se regularmente, como 30 minutos diários de cardio e treino de força, é importante. Estudos mostram que dietas ricas em grãos integrais, legumes, peixes, frutas, vegetais e nozes podem aumentar a vida em até 10 anos.

Quais famosos viveram até os 100 anos (ou mais)?

Kirk Douglas foi um dos centenários (Silver Screen Collection/Getty Images)