Tim Maia no Globoplay: novo documentário é narrado pelo próprio artista

Nesta quarta-feira, 28, o Globoplay lançou a minissérie documental "Vale Tudo com Tim Maia", que mostra áudios e imagens inéditas de um dos maiores cantores do Brasil.

A série é dirigida por Nelson Motta, autor do livro "Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia", e o documentarista Renato Terra. Quem narra é o próprio Tim Maia, através de depoimentos do artista e entrevistas.

Com ajuda de Carmelo Maia, filho de Tim que disponibilizou o próprio acervo, a dupla por trás da série conseguiu quase 30 minutos de cenas nunca antes vistas pelo público.

Os episódios já estão disponíveis no serviço de streaming da Globo. A data de lançamento, inclusive, coincide com o que seria o aniversário de 80 anos do cantor: 28 de setembro.

Trailer

Resumo de cada episódio

Episódio 1, "Foi Lá que Toda a Confusão Começou"

A estreia da minissérie de Tim Maia mostra sua infância no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, a viagem para os Estados Unidos e os primeiros álbuns da carreira.

Episódio 2, "Quem Não Dança Segura a Criança"

O segundo episódio mostra o auge da carreira de Tim Maia e suas participações em programas como "Fantástico", "Os Trapalhões" e o "Globo de Ouro".

Episódio 3, "Tudo é Tudo e Nada é Nada"

A última parte da minissérie documental mostra momentos íntimos de Tim Maia com a sua família.

