Wolverine em "Deadpool 3"? Ryan Reynolds confirma volta de Hugh Jackman

Aos fãs da Marvel, vem aí um grande anúncio: segundo o ator Ryan Reynolds, Deadpool 3 terá estreia em 6 de setembro de 2024 e contará com o retorno de Hugh Jackman ao famoso papel do X-Men — o ator havia se despedido do papel em Logan, que foi ao ar em 2017.

O anúncio foi feito hoje, 27, por Reynolds em um vídeo divulgado em seu perfil oficial do Twitter.

No vídeo, o intérprete do Deadpool pergunta "Hey, Hugh, você quer interpretar o Wolverine mais uma vez?". E ele, que passa por ali, responde: "Sim, claro, Ryan".

O vídeo ainda traz algumas menções à filmes antigos dos X-Men, nos quais Ryan Reynolds também participou.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Deadpool 3 trará o personagem para o MCU

Embora o primeiro filme da agora trilogia tenha sido um fracasso de vendas, Deadpool 2 alcançou milhares de fãs e arrecadou uma boa fortuna. Na verdade, ele é o segundo filme para adultos (+18) com a maior bilheteria da história, com arrecadação total de US$ 785 milhões, sendo US$ 324,5 milhões somente nos EUA.

Além da surpresa de Hugh Jackman, o terceiro filme, que estreia em 2024, também entrará no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) e abrirá a Fase 6.

Eterno Wolverine

Hugh Jackman havia se despedido do personagem em 2017, no filme solo do personagem, intitulado como Logan — somente na estreia, o longa-metragem arrecadou US$ 237.8 milhões.

Dirigido por James Mangold, a emocionante "última" história do Wolverine introduziu X-23 à série dos X-Men e marcou o cinema após consagrar o fim de uma jornada de 17 anos de Jackman, que interpretava o personagem desde os anos 2000.

