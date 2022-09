Eleita: Clarice Falcão é influencer que vira governadora em nova série do Prime

O Amazon Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 26, o trailer oficial da nova série brasileira "Eleita", estreando Clarice Falcão no papel de Fefê Pessoa, influenciadora digital que é eleita governadora do Rio de Janeiro.

A comédia parece ter o mesmo tom que "Veep", produção da HBO que mostra os bastidores da vice-presidente dos Estados Unidos. A produção brasileira conta com Ingrid Guimarães, Diogo Defante, Luciana Paes, Diogo Vilela e Polly Marinho no elenco.

Dirigida por Carolina Jabor e com roteiro de Célio Porto, Eleita tem data de estreia marcada para a próxima sexta-feira, 07 de outubro.

Resumo de Eleita

A nova série Eleita se passa em uma realidade distópica. Em um futuro próximo, o estado do Rio de Janeiro está passando por grandes problemas de abandono.

Fefê (Clarice Falcão), uma jovem influenciadora digital, decide fazer uma brincadeira com os amigos e se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Porém, a zoeira acaba fazendo mais sucesso do que ela esperava e a população decide elegê-la.

Agora, com uma grande responsabilidade na mão, Fefê não faz ideia de como administrar tanto poder sobre o estado.

Que dia sai Eleita?

A nova série do Amazon Prime Video com Clarice Falcão chega ao streaming no dia 07 de outubro, sexta-feira.

Trailer de Eleita