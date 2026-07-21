Ticketmaster reabre venda de ingressos para show de Harry Styles com 45% de desconto

A Ticketmaster reabriu, às 12h desta terça-feira, 21, a fila virtual para a venda de ingressos do show de Harry Styles desta sexta-feira, 24, no MorumBIS, em São Paulo.

Os fãs interessados já podem acessar o site para tentar garantir entradas com 45% de desconto, benefício exclusivo para quem havia comprado ingresso da apresentação de terça, cancelada pela Live Nation devido a um problema de saúde na turnê.

Esta seria a terceira de quatro apresentações da turnê "Together, Together" do cantor britânico no Brasil, que desembarcou na cidade na última sexta-feira, 17. O show desta sexta, 24, está mantido.

Por que o show foi cancelado

Em publicação nas redes sociais, a Live Nation informou que o cancelamento se deu por um "problema de saúde na turnê", sem detalhar se o quadro envolve o próprio cantor ou membros de sua equipe.

A empresa afirmou que mais informações seriam enviadas aos portadores de ingresso por e-mail, por meio da Ticketmaster.

Como conseguir o reembolso

Segundo informações divulgadas pela Ticketmaster, o reembolso segue a forma de pagamento utilizada na compra original.

Para compras feitas pelo site ou na bilheteria física com cartão, o estorno é processado automaticamente na mesma forma de pagamento: no crédito, pode ser identificado em até dois ciclos de fatura, conforme a data de fechamento da conta; no débito, o reembolso ocorre até o dia 3 de agosto.

Para compras pagas via Pix, o prazo depende da data da compra: transações feitas há menos de 90 dias a partir de 21 de julho são reembolsadas automaticamente na mesma conta usada no pagamento, sem necessidade de ação do cliente; já as compras feitas há mais de 90 dias exigem que o cliente siga instruções que serão enviadas por e-mail pela Ticketmaster.

Já quem pagou em dinheiro precisa comparecer presencialmente à Bilheteria Oficial Ticketmaster, no Shopping Ibirapuera, até o dia 30 de julho, levando documento oficial com foto e os ingressos — físicos ou digitais — vinculados à compra. Após a validação, o reembolso pode ser feito no próprio atendimento ou mediante preenchimento de formulário com dados bancários para depósito posterior.

Desconto de 45% para o show desta sexta-feira

Além do reembolso, a Live Nation abriu uma venda exclusiva de ingressos para o show desta sexta-feira, 24, destinada aos portadores de entradas do show cancelado, conforme a disponibilidade. A produtora afirma estar trabalhando junto à equipe do MorumBIS para liberar o maior número possível de ingressos.

O benefício de 45% de desconto vale na compra de até quatro ingressos e pode ser obtido de duas formas. Na bilheteria física, o cliente deve apresentar o CPF utilizado na compra dos ingressos do show de 21 de julho para validação do desconto. Já pelo site www.ticketmaster.com.br/event/harry-styles, o mesmo CPF deve ser informado durante a nova compra.

A promoção começou a valer nesta terça-feira, 21, às 12h, e se encerra nesta sexta-feira, 24, às 12h. A Ticketmaster reforça que a validação do desconto é feita exclusivamente pelo CPF utilizado na compra original: caso ele não tenha sido informado na ocasião, não será possível conceder o benefício.