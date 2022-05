Thor - Love and Thunder: Marvel libera segundo trailer do filme; confira

A Marvel Studios divulgou nesta terça-feira, 24, o segundo trailer oficial de "Thor: Amor e Trovão", quatro filme do herói.

O novo filme do Deus do Trovão continua os eventos de "Thor: Ragnarok" e "Vingadores: Ultimato", os últimos longas com a participação do Asgardiano. Amor e Trovão será o segundo filme da Marvel em 2022. No inicio deste mês, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreou nos cinemas.

O novo trailer apresenta as primeiras imagens do vilão, conhecido como Carniceiro dos Deuses, e Russell Crowe como Zeus. O longa irá abordar a crise de meia idade de Thor, em seus mais de 1500 anos, enquanto enfrenta o novo vilão. Natalie Portman volta a franquia, como Jane Foster e a Poderosa Thor, e Christian Bale será o vilão Gorr. Os Guardiões da Galáxia também terão participarão do filme.

O filme é dirigido por Taika Waititi, que co-escreveu com Jennifer Kaytin Robinson, e conta com Chris Hemsworth, o Thor, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum.

Quando estreia "Thor: Amor e Trovão"?

O "Thor: Amor e Trovão" está previsto para estrear nos cinemas no dia 8 de julho.