The Weeknd no Brasil: o que esperar do show de abertura da Anitta?

The Weeknd está perto de desembarcar no Brasil para suas três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn Stadium Tour".

O cantor canadense passará por Rio de Janeiro e São Paulo, em shows que prometem lotação máxima e abertura de Anitta.

Abertura promete ser um 'esquenta' cheio de hits

A "presença de Anitta" como atração de abertura aumenta o peso do evento para os brasileiros, já que a cantora é uma das mais populares do país.

Dona de hits globais e acostumada a grandes shows, a carioca vai apostar em um set curto, direto e repleto de músicas conhecidas, com foco em manter o estádio aquecido antes da entrada de The Weeknd, com base no repertório cantado em sua recente participação no show do astro no México, na última segunda-feira, 20.

Também existe a expectativa para o momento especial entre os dois artistas. Como lançaram juntos a faixa “São Paulo”, muitos fãs esperam uma grande performance durante a apresentação da música.

Veja o possível setlist do show de abertura da cantora:

"Meia Noite"

"Funk Rave"

"Lose Ya Breath"

"Savage Funk"

"Joga Pra Lua

"Downtown"

"Envolver"

"Bellakeo"

"En 4"

"Double Team"

"Bola Rebola"

"Vai Malandra"

"Bota Um Funk"

"Choka Choka"

"Rave de Favela"

Ainda tem ingressos?

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.

Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Provável setlist de The Weeknd no Brasil

Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.

“The Abyss”; “Wake Me Up”; “After Hours”; “Starboy”; “Heartless”; “Faith”; “Take My Breath”; “Sacrifice”; “How Do I Make You Love Me?”; “Can’t Feel My Face”; “Lost in the Fire”; “Kiss Land”; “Often”; “Given Up on Me”; “I Was Never There”; “The Hills”; “Baptized in Fear”; “Open Hearts”; “Cry for Me”; “São Paulo”; “Timeless”; “Rather Lie”; “Creepin”; “Niagara Falls”; “One of the Girls”; “Stargirl Interlude”; “Out of Time”; “I Feel It Coming”; “Die for You”; “Is There Someone Else?”; “Wicked Games”; “Call Out My Name”; “The Morning”; “Save Your Tears”; “Less Than Zero”; “Blinding Lights”; “Without a Warning”; “Reflections Laughing”; “High for This”; “House of Balloons”; “Moth to a Flame”.

Onde serão e qual o horário dos shows?

Rio de Janeiro

26 de abril de 2026 (domingo)

Local: Estádio Nilton Santos

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

30 de abril de 2026 (quinta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

1º de maio de 2026 (sexta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h