The Weeknd no Brasil: o que esperar do show de abertura da Anitta?

The Weeknd no Brasil: Anitta sobe ao palco antes do astro canadense e promete noite de hits (Reprodução / X )
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19h34.
The Weeknd está perto de desembarcar no Brasil para suas três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn Stadium Tour".
O cantor canadense passará por Rio de Janeiro e São Paulo, em shows que prometem lotação máxima e abertura de Anitta.
A "presença de Anitta" como atração de abertura aumenta o peso do evento para os brasileiros, já que a cantora é uma das mais populares do país.
Dona de hits globais e acostumada a grandes shows, a carioca vai apostar em um set curto, direto e repleto de músicas conhecidas, com foco em manter o estádio aquecido antes da entrada de The Weeknd, com base no repertório cantado em sua recente participação no show do astro no México, na última segunda-feira, 20.
Também existe a expectativa para o momento especial entre os dois artistas. Como lançaram juntos a faixa “São Paulo”, muitos fãs esperam uma grande performance durante a apresentação da música.
Veja o possível setlist do show de abertura da cantora:
Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.
No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.
Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.
Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.
Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.
Rio de Janeiro
26 de abril de 2026 (domingo)
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h