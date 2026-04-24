The Weeknd no Brasil: veja a provável setlist dos shows

The Weeknd está perto de desembarcar no Brasil para suas três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn Stadium Tour". O cantor canadense passará por Rio de Janeiro e São Paulo, em shows que prometem lotação máxima e abertura de Anitta.

Onde serão e qual o horário dos shows?

Rio de Janeiro

26 de abril de 2026 (domingo)

Local: Estádio Nilton Santos

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

30 de abril de 2026 (quinta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

São Paulo

1º de maio de 2026 (sexta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h

Horário previsto do show: 21h

Provável setlist de The Weeknd no Brasil

Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.

“The Abyss”; “Wake Me Up”; “After Hours”; “Starboy”; “Heartless”; “Faith”; “Take My Breath”; “Sacrifice”; “How Do I Make You Love Me?”; “Can’t Feel My Face”; “Lost in the Fire”; “Kiss Land”; “Often”; “Given Up on Me”; “I Was Never There”; “The Hills”; “Baptized in Fear”; “Open Hearts”; “Cry for Me”; “São Paulo”; “Timeless”; “Rather Lie”; “Creepin”; “Niagara Falls”; “One of the Girls”; “Stargirl Interlude”; “Out of Time”; “I Feel It Coming”; “Die for You”; “Is There Someone Else?”; “Wicked Games”; “Call Out My Name”; “The Morning”; “Save Your Tears”; “Less Than Zero”; “Blinding Lights”; “Without a Warning”; “Reflections Laughing”; “High for This”; “House of Balloons”; “Moth to a Flame”.

Ainda tem ingressos?

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviada. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.

Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Show de abertura

A cantora Anitta será a responsável pelo show de abertura do evento. Além do mini show antes da apresentação oficial do canandense começar, a carioca volta ao palco para cantar "São Paulo" junto do artista.

The Weeknd e Anitta (Reprodução / X )

Veja a provável setlist de Anitta, de acordo com a participação da cantora no México: