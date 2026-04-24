The Weeknd no Brasil: veja a provável setlist dos shows

The Weeknd: cantor canadense passa pelo Brasil em 2026 com apresentações em estádios (Paras Griffin/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19h37.
The Weeknd está perto de desembarcar no Brasil para suas três apresentações da turnê "After Hours Til Dawn Stadium Tour". O cantor canadense passará por Rio de Janeiro e São Paulo, em shows que prometem lotação máxima e abertura de Anitta.
Rio de Janeiro
26 de abril de 2026 (domingo)
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
Lista conta mais de 40 músicas, revisitando toda a obra do cantor.
Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviada. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.
No Rio de Janeiro, onde a apresentação acontece no próximo domingo, 26 de abril, ainda há entradas em todos os setores. A capital fluminense aparece como a opção mais tranquila para quem deseja garantir presença sem tanta disputa de última hora.
Já em São Paulo, que recebe shows no dia 30 de abril e 1º de maio, o cenário é mais apertado. Para o dia 30, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.
Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.
A cantora Anitta será a responsável pelo show de abertura do evento. Além do mini show antes da apresentação oficial do canandense começar, a carioca volta ao palco para cantar "São Paulo" junto do artista.
Veja a provável setlist de Anitta, de acordo com a participação da cantora no México: