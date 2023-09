The Town terá segunda edição em 2025; veja os números do evento

O The Town, festival de música em São Paulo, dos mesmos organizadores do Rock in Rio, chega ao fim neste domingo, após cinco dias intensos de evento. Só no primeiro fim de semana, o evento levou pelo menos 200 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos. De quinta-feira para cá, a expectativa é trazer mais pelo menos 300 mil pessoas.

Passaram pelos palcos do Autódromo bandas como Foo Fighters, Maroon 5, Garbage, Yeah Yeah Yeahs, The Chainsmokers, além de artistas como Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone e Bebe Rehxa. Hoje, domingo, 10, o festival recebe Bruno Mars novamente, além das apresentações de H.E.R, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Kim Petras, Iza e Jão.

A expectativa é que, ao todo, mais de 230 horas de música sejam oferecidas ao público no The Town. Em seis palcos, o público teve programação garantida em mais de 360 mil m² do Autódromo de Interlagos. E a segunda edição já está confirmada: o festival retorna a São Paulo no mesmo local, em 2025, com melhorias para atender um público maior e com mais eficiência.

The Town em números

Em coletiva de imprensa liberada hoje na Cidade da Música, o criador do Rock in Rio e do The Town, Roberto Medina, anunciou ao lado do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que serão feitas melhorias para 2025 no espaço do Autódromo, sobretudo para circulação e escoamento de pessoas.

“A gente vem melhor, mais forte, e à altura desse público de São Paulo”, explicou Roberto Medina sobre a edição do The Town em 2025. O festival paulista vendeu todos os 500 mil ingressos que colocou à venda. A média foi de cerca de 100 mil pessoas por dia.

O impacto na economia de São Paulo foi um dos dados compartilhados por Medina na coletiva. Foram cerca de R$ 1,7 bilhão, e o festival também fez a taxa de ocupação do setor hoteleiro subir em 85% para o mês de setembro.

Transporte público de madrugada

Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô foi de 24 horas: o público pôde entrar pela estação Autódromo, da linha 9, esmeralda, da ViaMobilidade, até às 2h da manhã. Todo o metrô funcionou durante a madrugada, mas somente para desembarque.

Também foram feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

Na coletiva à imprensa, Medina afirmou que pelo menos 237 mil pessoas (entre público pagante e credenciados) foram ao festival de metrô e trem. Mais de 210 mil usaram o The Town Express, que garantia uma ida mais rápida, também pelo metrô e trem, à cidade da música.

Sustentabilidade em alta

O projeto de sustentabilidade no The Town também foi um atrativo que gerou ótimos resultados. Segundo Medina, foram usados mais de 460 mil copos reutilizáveis, que reduziu cerca de 10 toneladas de lixo.

Os copos reutilizáveis foram disponibilizados pela Heineken, patrocinadora oficial do evento, e também pela Coca-Cola e Três Corações.

Aplicativo The Town

Visando melhorar a experiência do público, o The Town lançou um aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Nele, é possível agendar horários nos brinquedos; reservar um locker para deixar os pertences; comprar chope Heineken antecipado para, no evento, pegá-lo numa fila exclusiva; ver informações sobre como chegar no Autódromo de Interlagos, além do line-up completo com horário, palco e informações sobre os artistas.

Na coletiva, Medina revelou que foram mais de 300 mil downloads do aplicativo, mais de 70 mil chopes vendidos pela plataforma e nota de 9.5 para o sinal de 5G da Vivo.