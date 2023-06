Foo Fighters lança "But Here We Are", marcado pelo luto do baterista Taylor Hawkins

Muito aguardado pelos fãs desde a morte de Taylor Hawkins, em 2022, o Foo Fighters acaba de lançar seu décimo álbum de estúdio "But Here We Are". Esse é o primeiro álbum da banda após a perda de Hawkins. O vocalista, guitarrista e baterista Dave Grohl assumiu as baquetas para gravação e a filha do cantor, Violet Ghrol, fez parte dos vocais.

O álbum contém, ao todo, 10 faixas: "Recued", "Under You", "Hearing Voices", "But Here We Are", "The Glass", "Nothing At All", "Show Me How", "Beyond Me", "The Teacher" e "Rest". Quatro delas foram liberadas antes do lançamento, que ocorreu nesta sexta-feira, 2.

"But Here We Are" é um álbum marcado pelo luto. Não só por Taylor Hawkins — grande perda para a banda e para a comunidade do rock em geral — mas também pela mãe de Dave Grohl, Virgínia, que morreu quatro meses depois depois do baterista, em agosto de 2022. As músicas "Rest" e "The Teacher", maior canção da banda até o momento, com mais de 10 minutos, são dedicadas à ela.

Ouça o álbum But Here We Are, do Foo Fighters

As mortes na vida de Dave Grohl

Apesar do carisma inigualável, o vocalista Dave Grohl é conhecido por ter enfrentado grandes perdas ao longo de sua carreira. Perdeu Kurt Cobain quando era baterista do Nirvana, alguns vários amigos do rock, Taylor Hawkins e a própria mãe no ano passado, com quem mantinha uma relação de proximidade bem intensa.

Virgínia era professora (daí a referência do nome da música) e sempre incentivou o filho a seguir carreira na música. Em um trecho da biografia do cantor, "Dave Grohl: The Storyteller", ele afirma que a mãe tinha um amor incondicional (e mútuo) por ele. "Ela me deu a vida não uma, mas duas vezes, me dando liberdade de me tornar quem eu queria ser. Por meio de sua fé em mim, ela me deu coragem e confiança para eu ter fé em mim mesmo. Por meio de sua paixão e convicção, ela me ensinou a viver com paixão e convicção próprias. E por meio de seu amor incondicional por mim, ela me mostrou como amar os outros incondicionalmente. Ela sempre foi minha heroína e maior inspiração".

𝘸𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘱

𝘐 𝘩𝘢𝘥 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘰𝘧 𝘶𝘴

𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘳𝘮 𝘝𝘪𝘳𝘨𝘪𝘯𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘯

𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘮𝘦𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶 Rest. pic.twitter.com/QWuhcEQ0bj — Foo Fighters UK (@FooFightersUK) June 2, 2023

É verdade, no entanto, que as perdas de Dave também são marcadas por recomeços em sua carreira musical. Foi depois da morte de Kurt Cobain que o Foo Fighters nasceu, em 1994. Da morte de seus dois entes queridos, Virgínia e Taylor, a banda renasce em um álbum marcado pelo luto, mas também pela superação.

De volta às raízes

As dez faixas não tem músicas muito diferentes do que já se ouviu na trajetória do Foo Fighters. E a mágica é essa: a banda retorna às suas raízes, em 1995, com um álbum musicalmente parecido com o primeiro, que recebeu o mesmo nome do grupo. As progressões dentro de cada canção e o estilo dos vocais retoma o grunge, que deixou o Foo Fighters mundialmente famoso.

A banda está, também, em uma longa temporada de turnês mundo afora em 2023. Nesta sexta-feira, 2, se apresentam na Alemanha e depois seguem viagem pelos estados norte-americanos. Em julho, eles caminham para o Canadá e terminam o mês no Japão. A banda também fará dois shows no Brasil: no dia 7 de setembro, em Curitiba, e no dia 9 de setembro, no The Town.

Quem é Josh Freese, novo baterista do Foo Fighters?

Apesar de ter passado um tempo longe dos holofotes, a contribuição de Freese no tributo de Taylor Hawkins, em 2022, está longe de ser o único marco do artista. Aos 50 anos, Josh coleciona uma carreira sólida no gênero de Rock n' Roll, com passagens nas bandas Guns N' Roses, Offspring, Oingo Boingo, Weezer, Paramore, Sting, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, e Sublime with Rome (2011-2017).

Além do Rock, Freese também investiu na carreira dentro do gênero pop. Já tocou para Katy Perry, Kelly Clarkson, Michael Bublé e Nelly Furtado. Ao todo, o baterista já coleciona mais de 2500 gravações.

De acordo com a biografia do artista, Freese já tocava profissionalmente na Disneylândia aos 12 anos. Além de baterista, ele também é cantor, compositor e instrumentalista. A primeira banda para a qual tocou foi o The Vandals.

Como comprar os ingressos para Foo Fighters no The Town?

Os shows do dia 9 de setembro para o The Town já estão esgotados.

Como comprar os ingressos para Foo Fighters em Curitiba?

A venda dos ingressos gerais começou nesta quinta-feira, 4, tanto de forma online quanto presencial. A Live Nation Brasil será a responsável pelos ingressos, que podem ser adquiridos pelo site oficial da Eventim. Os fãs também acumularam filas para comprar os ingressos sem taxa de serviço na bilheteria oficial presencial no Couto Pereira.

Qual o valor do ingresso do Foo Fighters em Curitiba?

O valor dos ingressos varia de acordo com o local desejado. Veja as opções: