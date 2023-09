The Town leva 200 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos no primeiro fim de semana

O primeiro fim de semana do The Town, que contou com as apresentações de gigantes internacionais como Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone e Bebe Rexha, pode ter tido seus problemas de organização, mas também registrou um grande sucesso: levou pelo menos 200 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos.

Veja como foi o sábado e o domingo no The Town.

De acordo com a organização do evento, foram cerca de 100 mil pessoas por dia, tanto no sábado, 2, quanto no domingo, 3. O número diário de pessoas é maior do que a população de mais de 5 mil municípios do Brasil — e consegue encher o estádio do Maracanã por quase duas vezes.

O festival espera receber, em seus cinco dias de evento, cerca de 500 mil pessoas. Se a média for mantida nos próximos dias, a expectativa pode se alinhar com a realidade — e até mesmo ultrapassá-la. Dias como o último domingo, 3, o próximo sábado, 9, e o domingo, 10, foram os três primeiros a esgotar.

LEIA TAMBÉM:

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol;

Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico;

Caso você tenha uma power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Onde assistir ao The Town ao vivo e de graça?

A transmissão do The Tows será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). Mas quem é fã de ver online também não fica de fora, porque a Globoplay também fará a exibição completa dos shows principais — até para não assinantes.

A Rádio Mix também fará a cobertura do festival na própria rádio (106.3 FM) e nas redes sociais, ao vivo.