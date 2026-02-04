'The Sims': o legado da franquia que mudou a história dos games

Lançado em 4 de fevereiro de 2000, "The Sims" chega a 26 anos como uma das franquias mais influentes da história dos videogames. Desenvolvido pela Maxis e distribuído pela Electronic Arts (EA), o jogo revolucionou o mercado ao colocar o cotidiano no centro da experiência gamer, permitindo que jogadores criassem casas, famílias e controlassem a rotina de personagens virtuais de forma inédita.

Mesmo após mais de duas décadas, The Sims continua relevante, com milhões de cópias vendidas, uma comunidade ativa e forte presença em plataformas de streaming. O título marcou gerações, sobretudo Millennials e Gen Z, e ajudou a redefinir o conceito de simulação nos jogos eletrônicos.

Origem do 'The Sims' e a ideia por trás do jogo

A criação de "The Sims" remonta à década de 1990, após um incêndio destruir a casa de Will Wright, fundador da Maxis. A experiência de reconstruir a própria vida inspirou o desenvolvedor a criar um jogo focado na vida cotidiana, no consumo e nas relações humanas.

Diferente de "SimCity", que simulava grandes metrópoles, "The Sims" propunha o controle direto de indivíduos e famílias, funcionando também como uma crítica sutil ao consumismo e às dinâmicas sociais contemporâneas.

Por que 'The Sims' foi revolucionário no início dos anos 2000

A primeira versão chegou aos computadores como um conceito inovador: não havia objetivos tradicionais, fases ou inimigos. O foco estava em manter o bem-estar dos personagens — os famosos “Sims” — atendendo necessidades como fome, higiene, energia, diversão e socialização.

O jogo introduziu elementos que se tornaram icônicos, como o idioma fictício Simlish e a moeda Simoleon (§). O bairro inicial contava com poucos lotes residenciais, mas a liberdade criativa rapidamente conquistou o público.

Ao todo, o "The Sims" 1 recebeu sete expansões, que adicionaram festas, viagens, animais, magia e novas interações. Estima-se que mais de 15 milhões de cópias tenham sido vendidas mundialmente, tornando-o o jogo de PC mais vendido do ano de lançamento, conforme reportado pelo portal SIC Notícias no especial de aniversário da franquia.

Evolução ao longo das gerações

Com o sucesso consolidado, a franquia avançou:

"The Sims" 3 (2009) trouxe o mundo aberto, permitindo circular livremente pela cidade em tempo real — um divisor de águas para o gênero.

(2009) trouxe o mundo aberto, permitindo circular livremente pela cidade em tempo real — um divisor de águas para o gênero. "The Sims" 4 (2014) apostou em gráficos mais realistas e forte integração com comunidades online, criadores de conteúdo e plataformas de streaming.

Atualmente, o quarto título é o mais longevo da franquia, com dezenas de expansões, pacotes e conteúdos extras lançados ao longo da última década.

Um fenômeno que atravessa gerações

Após 26 anos, "The Sims" se consolidou como uma das franquias mais rentáveis e populares da indústria dos games, com mais de 200 milhões de cópias vendidas ao longo de sua história.

A série não apenas redefiniu o gênero de simulação, como também influenciou a forma como os jogos abordam narrativa, liberdade criativa e representação da vida cotidiana.