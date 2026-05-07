'The Boys': criador manda recado para fãs irritados

O roteirista por trás “The Boys”, Eric Kripke, respondeu às reclamações de fãs sobre o ritmo da quinta temporada da série. Parte do público afirmou que alguns capítulos não avançam a história principal.

Em conversa com o TV Guide, o produtor disse que a temporada final prioriza o desenvolvimento dos personagens antes da conclusão da trama.

Kripke afirmou que o elenco numeroso exige espaço para explorar conflitos, motivações e mudanças individuais ao longo dos episódios.

O showrunner também contestou a ideia de que impacto narrativo depende apenas de cenas de ação ou grandes confrontos. Segundo ele, transformações importantes podem acontecer por meio das relações e decisões dos personagens.

De acordo com Kripke, os roteiristas consideram os acontecimentos da temporada fundamentais para o encerramento da série, mesmo sem foco constante em batalhas ou violência.

Ele ainda afirmou que a proposta de “The Boys” sempre esteve ligada à construção dramática dos personagens, e não apenas ao espetáculo visual.

Desfecho também chegará aos cinemas

Além da estreia no Prime Video, o capítulo final da série terá exibições em salas com tecnologia 4DX.