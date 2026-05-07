Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'The Boys': criador manda recado para fãs irritados

érie chega ao fim sob críticas de fãs sobre ritmo e falta de ação nos episódios recentes; Eric Kripke rebate

The Boys: última temporada da série estreou em 2026 no Prime Video (Amazon Prime Video/Reprodução)

The Boys: última temporada da série estreou em 2026 no Prime Video (Amazon Prime Video/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05h48.

O roteirista por trás “The Boys”, Eric Kripke, respondeu às reclamações de fãs sobre o ritmo da quinta temporada da série. Parte do público afirmou que alguns capítulos não avançam a história principal.

Em conversa com o TV Guide, o produtor disse que a temporada final prioriza o desenvolvimento dos personagens antes da conclusão da trama.

Kripke afirmou que o elenco numeroso exige espaço para explorar conflitos, motivações e mudanças individuais ao longo dos episódios.

O showrunner também contestou a ideia de que impacto narrativo depende apenas de cenas de ação ou grandes confrontos. Segundo ele, transformações importantes podem acontecer por meio das relações e decisões dos personagens.

De acordo com Kripke, os roteiristas consideram os acontecimentos da temporada fundamentais para o encerramento da série, mesmo sem foco constante em batalhas ou violência.

Ele ainda afirmou que a proposta de “The Boys” sempre esteve ligada à construção dramática dos personagens, e não apenas ao espetáculo visual.

Desfecho também chegará aos cinemas

Além da estreia no Prime Video, o capítulo final da série terá exibições em salas com tecnologia 4DX.

Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime Video

Mais de Pop

Que horas estreiam os novos episódios de 'Hacks' na HBO Max hoje?

Com patrimônio de US$ 550 milhões, Sting diz que não deixará herança para filhos

‘The Bear’ chega ao fim: 5ª temporada será a última da série

HBO renova série de 'Harry Potter' para 2ª temporada antes mesmo de estreia

Mais na Exame

Mercados

'Os EUA não têm direito divino ao sucesso', diz CEO do maior banco americano

Esporte

Resultado do jogo do Corinthians x Santa Fé ontem pela Libertadores

Exame IN

Gustavo Franco: Paralelismos populistas entre Brasil e EUA

Pop

Que horas estreiam os novos episódios de 'Hacks' na HBO Max hoje?