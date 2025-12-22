'Terra Nostra': relembre os atores do elenco que já morreram

A novela "Terra Nostra" voltou à programação da TV Globo em setembro deste ano substituindo "História de Amor" nas tardes da emissora. Exibida originalmente entre 1999 e 2000, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa retorna à TV aberta pela terceira vez.

Ambientada no interior de São Paulo no fim do século XIX, a história acompanha a imigração italiana para o Brasil e seus impactos sociais. O enredo é conduzido pelo romance entre Matteo e Giuliana, vividos por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, e por conflitos familiares ligados à adaptação dos imigrantes no país.

Além dos protagonistas, a novela contou com um elenco numeroso. Parte desses artistas morreu ao longo dos últimos anos, o que reacende a memória de personagens marcantes com a reprise em exibição atualmente.

Quais atores de 'Terra Nostra' já morreram?

Elias Gleizer

Responsável pelo papel do padre Olavo , Elias Gleizer morreu em maio de 2015, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ele faleceu após complicações decorrentes de uma queda em uma escada rolante. O ator também enfrentava problemas renais crônicos. Seu último papel fixo na Globo foi em Flor do Caribe.

Gésio Amadeu interpretou Damião em "Terra Nostra". Ele morreu em agosto de 2020, aos 73 anos, em São Paulo, vítima de Covid-19 . O ator estava internado para tratar problemas de hipertensão quando contraiu o vírus. Seu último trabalho em novelas foi Velho Chico, exibida em 2016.

Lolita Rodrigues viveu Dolores na novela. Ela morreu em novembro de 2023, aos 94 anos, em João Pessoa, após complicações de uma pneumonia. Seu último trabalho na televisão foi em 2009, na novela "Viver a Vida". Lolita teve longa trajetória na TV brasileira desde a década de 1950.

Na trama, Mário César Camargo deu vida a Anacleto . O ator morreu em outubro de 2022, aos 75 anos, em Belo Horizonte, após sofrer um mal súbito na rua. Seu último trabalho na televisão foi a série Supermax, da Globo, em 2016.

Intérprete de Francesco Maglianno, Raul Cortez morreu em julho de 2006, aos 73 anos, em São Paulo. A causa foi câncer de pâncreas, diagnosticado dois anos antes. O ator precisou se afastar de trabalhos na televisão durante o tratamento. Sua carreira inclui dezenas de novelas, séries e peças teatrais.

Além desses nomes, outros artistas que fizeram participações na novela também já faleceram. Entre eles estão Gianfrancesco Guarnieri, Mara Manzan, Ilva Niño, Chico Anysio, Antônio Abujamra e Sérgio Viotti.