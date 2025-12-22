Morre Vince Zampella, criador da franquia Call of Duty, em acidente nos EUA

O desenvolvedor de videogames Vince Zampella, um dos executivos mais influentes da indústria global de jogos eletrônicos, morreu no domingo, 21, aos 55 anos, em um acidente de carro na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela emissora norte-americana NBC4.

Zampella era um dos responsáveis por alguns dos jogos mais jogados e lucrativos do mundo, títulos como Call of Duty, Apex Legends e Star Wars Jedi.

O acidente ocorreu por volta das 12h45 na Angeles Crest Highway, uma estrada montanhosa ao norte de Los Angeles, na região de San Gabriel. Segundo a Patrulha Rodoviária da Califórnia, o carro — uma Ferrari 296 GTS, modelo esportivo de alto desempenho — saiu da pista, atingiu uma barreira de concreto e pegou fogo.

Zampella morreu no local, e um passageiro que estava no veículo chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu. As autoridades informaram que ainda não há detalhes conclusivos sobre as causas do acidente.

A Ferrari envolvida no acidente é um modelo esportivo de seis cilindros com motor híbrido, capaz de ultrapassar 800 cavalos de potência, segundo dados do fabricante. Um vídeo gravado por uma testemunha foi entregue às autoridades para auxiliar na investigação.

Quem foi Vince Zampella

Vince Zampella foi um dos executivos mais importantes da história recente dos videogames, especialmente nos gêneros de tiro em primeira pessoa, os chamados first-person shooters. Ele era o chefe da Respawn Entertainment, estúdio fundado em 2010 e adquirido pela gigante EA (Electronic Arts) em 2017.

A Respawn é conhecida por jogos populares como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends — um dos jogos online gratuitos mais jogados do mundo — e Star Wars Jedi: Fallen Order, título de ação ambientado no universo da franquia criada por George Lucas.

Antes disso, Zampella foi CEO da Infinity Ward, estúdio responsável pela criação de Call of Duty, uma das franquias mais vendidas da história dos videogames, com dezenas de versões lançadas ao longo de mais de 20 anos.

Nos últimos anos, ele também liderava equipes da EA responsáveis pela franquia Battlefield, outra série de jogos de guerra de grande alcance global.

A morte de Zampella gerou repercussão imediata na indústria de games, um setor que hoje rivaliza em faturamento com o cinema e a música e no qual seus projetos ajudaram a moldar padrões técnicos e criativos.