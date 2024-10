Teri Garr, atriz da série 'Friends', morre aos 79 anos

A atriz Teri Garr, indicada ao Oscar por sua atuação em Tootsie, faleceu aos 79 anos. Ela ficou marcada também por seu papel como Phoebe Abbott, mãe de Phoebe, no seriado Friends, durante os anos de 1997 e 1998.

A artista morreu nesta terça-feira, 30, em Los Angeles, EUA, e desde 2002 convivia com o diagnóstico de esclerose múltipla.

Nos últimos anos, ela abordou abertamente a condição em entrevistas e participou de campanhas para aumentar a conscientização sobre a doença. Em algumas declarações, revelou que inicialmente manteve o diagnóstico em segredo, receosa de que isso pudesse prejudicar sua carreira.

Com uma filmografia extensa, Garr atuou em produções como Tootsie, The Black Stallion, Mr. Mom, Débi e Loide, Gasparzinho e Wendy e Todas as Garotas do Presidente. Em seus últimos anos, afastou-se das grandes produções, dedicando-se a pequenos papéis e dublagens, e passou a usar cadeira de rodas para auxiliar na locomoção.