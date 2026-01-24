Temos plantas no BBB 26? Quem está fora do radar do amor e do ódio

Enquanto alguns participantes do BBB 26 dominam as discussões por carisma ou polêmica, um grupo corre risco silencioso: os que não despertam nem amor nem ranço. Dados do site Votalhada revelam quem são os nomes com menos de 3% nas duas principais enquetes de popularidade: o Queridômetro e o Rançômetro.
Esse cenário indica baixa relevância emocional para o público — ausência de torcida ativa e, ao mesmo tempo, ausência de rejeição explícita. No Big Brother, esse tipo de perfil costuma ser vulnerável em votações e corre o risco de eliminação precoce, por falta de engajamento.
Sete participantes ignorados nas duas pontas
Entre os 22 nomes analisados, sete ficaram abaixo de 3% tanto no favoritismo quanto na rejeição:
|Nome
|Queridômetro
|Rançômetro
|Marciele
|2%
|2%
|Maxiane
|2%
|3%
|Paulo Augusto
|2%
|4%
|Edilson
|2%
|4%
|Jordana
|2%
|5%
|Leandro
|3%
|3%
|Marcelo
|3%
|3%
Embora alguns se aproximem de polêmicas pontuais, como Jordana e Paulo Augusto, os percentuais mostram que nenhum deles gerou reação consistente na audiência até agora.
Visibilidade é o que protege
No atual formato do programa, indiferença pode ser mais perigosa que rejeição. Participantes que dividem o público — como Ana Paula Renault, que aparece entre os mais amados e também entre os mais odiados — criam torcida e antagonismo. Isso sustenta presença no jogo.
Já os “invisíveis” têm dificuldade em mobilizar votos quando caem no paredão. Sem base de apoio ou campanha externa, tornam-se alvos fáceis em votações apertadas.
O jogo pede reação
Em um reality cada vez mais orientado por redes sociais, presença digital, memes e debates semanais, não gerar conversa significa estar fora do jogo. Com o avanço da temporada, a tendência é que nomes irrelevantes sejam eliminados antes mesmo de mostrarem a que vieram.
No BBB 26, quem não aparece, desaparece. E, até aqui, alguns já estão com um pé fora sem sequer terem entrado de fato no radar do público.