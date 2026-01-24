Pop

Temos plantas no BBB 26? Quem está fora do radar do amor e do ódio

Participantes com menos de 3% no Queridômetro e Rançômetro somem do jogo sem torcida nem rejeição, o que pode ser fatal

BBB 26: quem está fora do radar no reality (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11h11.

Enquanto alguns participantes do BBB 26 dominam as discussões por carisma ou polêmica, um grupo corre risco silencioso: os que não despertam nem amor nem ranço. Dados do site Votalhada revelam quem são os nomes com menos de 3% nas duas principais enquetes de popularidade: o Queridômetro e o Rançômetro.

Esse cenário indica baixa relevância emocional para o público — ausência de torcida ativa e, ao mesmo tempo, ausência de rejeição explícita. No Big Brother, esse tipo de perfil costuma ser vulnerável em votações e corre o risco de eliminação precoce, por falta de engajamento.

Sete participantes ignorados nas duas pontas

Entre os 22 nomes analisados, sete ficaram abaixo de 3% tanto no favoritismo quanto na rejeição:

NomeQueridômetroRançômetro
Marciele2%2%
Maxiane2%3%
Paulo Augusto2%4%
Edilson2%4%
Jordana2%5%
Leandro3%3%
Marcelo3%3%

Embora alguns se aproximem de polêmicas pontuais, como Jordana e Paulo Augusto, os percentuais mostram que nenhum deles gerou reação consistente na audiência até agora.

Visibilidade é o que protege

No atual formato do programa, indiferença pode ser mais perigosa que rejeição. Participantes que dividem o público — como Ana Paula Renault, que aparece entre os mais amados e também entre os mais odiados — criam torcida e antagonismo. Isso sustenta presença no jogo.

Já os “invisíveis” têm dificuldade em mobilizar votos quando caem no paredão. Sem base de apoio ou campanha externa, tornam-se alvos fáceis em votações apertadas.

O jogo pede reação

Em um reality cada vez mais orientado por redes sociais, presença digital, memes e debates semanais, não gerar conversa significa estar fora do jogo. Com o avanço da temporada, a tendência é que nomes irrelevantes sejam eliminados antes mesmo de mostrarem a que vieram.

No BBB 26, quem não aparece, desaparece. E, até aqui, alguns já estão com um pé fora sem sequer terem entrado de fato no radar do público.

