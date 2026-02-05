Taylor Swift lança clipe novo na sexta-feira — mas YouTube fica de fora

A cantora Taylor Swift anunciou que seu mais novo videoclipe será lançado na sexta-feira, 6 — mas com uma surpresa: o clipe não estará disponível no YouTube, pelo menos não a princípio.

O vídeo para a música "Opalite", de seu último álbum, “The Life of a Showgirl”, será publicado somente nas plataformas de streaming Apple Music e Spotify.

“Opalite” é o segundo single do disco e estreou na segunda posição da Billboard Hot 100 (ranking semanal que mede as músicas mais populares dos Estados Unidos com base em streaming, vendas e execução em rádio). A faixa permanece no ranking há 17 semanas e ocupa atualmente o 10º lugar da parada.

Lançado em outubro, “The Life of a Showgirl” vendeu 2,7 milhões de cópias no primeiro dia. O desempenho levou o álbum a superar “25”, de Adele, como o maior consumo da história.

O projeto também rendeu o single "The Fate of Ophelia”, que ganhou até uma versão em português feita com inteligência artificial (IA). A música se tornou a 13ª de Swift a alcançar o primeiro lugar na Hot 100, onde permaneceu por dez semanas não consecutivas.

Exclusividade como estratégia

A opção por estreias exclusivas de videoclipes, no entanto, não é inédita e nem exclusiva de Swift. A Apple Music lançou sua área dedicada a vídeos musicais em 28 de março de 2018, como uma aposta em estreias sem anúncios e indisponíveis em outras plataformas no lançamento.

Entre os primeiros exclusivos estavam “The Space Program”, do A Tribe Called Quest, “Colors”, de Beck, e “Stop Me From Falling”, de Kylie Minogue. Artistas como Sabrina Carpenter, Jonas Blue e Yebba também participaram da iniciativa.

Antes disso, a plataforma já havia testado o modelo com lançamentos pontuais, como “Hotline Bling”, de Drake, em 2015. Em 2019, Peggy Gou adotou a estratégia com “Starry Night”, acompanhada de promoção na rádio “Beats 1”.

No Spotify, a estratégia é mais cautelosa e menos centrada em exclusividade total. A plataforma prioriza estreias com “janelas curtas”, testes temporários e destaque editorial — como capas de playlists, campanhas internas e formatos próprios — evitando bloqueios prolongados. Após críticas no passado, o serviço passou a limitar lançamentos exclusivos a períodos reduzidos, geralmente entre 24 e 72 horas, usando o modelo mais como ferramenta promocional do que como restrição de acesso permanente. Swift já utilizou esse recurso outra vez: em 2018, um clipe alternativo vertical e exclusivo para a música “Delicate” foi lançado no Spotify.

Por que artistas escolhem lançamentos exclusivos?

A adoção de janelas exclusivas atende a interesses comerciais e promocionais. Plataformas oferecem acordos financeiros, maior destaque editorial e campanhas direcionadas para impulsionar audiência e engajamento.

Para os serviços de streaming, o modelo ajuda a atrair assinantes. Para os artistas, garante visibilidade concentrada, métricas detalhadas de consumo e recursos como exibição sem anúncios e integração com conteúdos extras.