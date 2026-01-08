Tamagotchi completa 30 anos e ganha exposição no Japão

O Tamagotchi, o icônico bichinho virtual em formato de ovo criado pela Bandai em 1996, completa 30 anos em 2026 e continua atraindo fãs pelo mundo inteiro.

Lançado originalmente no Japão e depois espalhado para mais de 50 países ao longo das últimas três décadas, o brinquedo marcou gerações ao convidar os usuários a cuidarem de um pet digital com necessidades que exigiam atenção quando estão com fome, doentes ou quando sujam o ambiente virtual. Quando cuidados, eles evoluem, mas, morrem se forem negligenciados.

Exposição

Para celebrar esse marco, uma grande exposição comemorativa foi inaugurada em Tóquio, no Roppongi Museum, nessa quarta-feira, 7. A mostra explora a evolução do Tamagotchi desde os primeiros modelos com tela em preto e branco até as versões modernas com telas coloridas e conectividade avançada.

O evento convida os visitantes a revisitarem três décadas de história do brinquedo, com instalações interativas, painéis que mostram diferentes fases da tecnologia e exemplos dos diversos modelos lançados ao longo dos anos.

Além de apresentar peças históricas, a exposição também oferece produtos exclusivos e itens comemorativos que celebram os 30 anos do Tamagotchi. Entre eles estão modelos especiais de dispositivos e merchandising inspirado nos personagens mais queridos da franquia. O evento, que segue até o dia 2 de fevereiro de 2026, é uma oportunidade para turistas e fãs mais antigos relembraram suas experiências com o bichinho virtual.

Em 2025, a britânica Hamleys colocou o Tamagotchi em sua lista dos 100 melhores brinquedos de todos os tempos, junto de clássicos como o cubo mágico e o Lego.

Segundo a Bandai, o brinquedo também se tornou um acessório de moda entre jovens nos últimos anos. As vendas do Tamagotchi aumentaram sete vezes em cinco anos desde 2019, de acordo com a empresa.