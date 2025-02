System Of A Down abre nova data de apresentação no Brasil; saiba como comprar

Os System of a Down tiveram os 100 mil ingressos esgotados para as duas apresentações, nos dias 10 e 11 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Nesta terça-feira, 11, a banda anuncia mais uma apresentação na capital paulista no dia 14 de maio, no Autódromo de Interlagos.

Os convidados especiais, AFI, se juntarão ao System Of A Down para esta data final, além do Ego Kill Talent do Brasil.

De volta para a América do Sul, a banda se apresenta também em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires. No Brasil, passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Quando será o show do System of a Down no Brasil?

A apresentação extra da banda será no dia 14 de maio no Autódromo de Interlagos.

Quando começa a pré-venda do show extra do System of a Down no Brasil?

Os ingressos de pré-venda para a data extra estarão disponíveis no site da Eventim a partir do dia 12 de fevereiro, às 10h. Também estarão disponíveis, no mesmo horário, na Bilheteria B do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - 10h às 17h), sem taxas adicionais.

Quando começa a venda geral do show extra do System of a Down no Brasil?

Já a venda geral ao público começa em 13 de fevereiro, ao meio-dia. Os ingressos estarão disponíveis no site da Eventim e na Bilheteria do Morumbis (Bilheteria 05 - próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866 - 10h às 17h), sem taxas adicionais.

Veja o preço dos ingressos para o show do System of a Down no Brasil?

São Paulo



Data: 14 de maio

Local: Autódromo de Interlagos - Av. Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra

Horário de abertura da casa: 14h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 2.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 2.495,00 (inteira)

Curitiba



Data: 6 de maio

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória

Horário de abertura da casa: 16h

Setores e preços:



Arquibancada - R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,00 (inteira)

Cadeira Social Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Social Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Cadeiras Mauá - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Cadeiras Mauá - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Rio de Janeiro

Data: 8 de maio

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:



Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Sul - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Confira abaixo as datas da turnê sul-americana: