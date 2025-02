SIM São Paulo 2025 reúne grandes empresas em discussão sobre o futuro da música

A SIM São Paulo 2025 ocorrerá de 17 a 21 de fevereiro no Memorial da América Latina, reunindo líderes do setor de comunicação, marketing, publicidade, pesquisa e tendências.

O evento será um espaço para discutir o impacto da música como ferramenta estratégica de marca e novas formas de conectar as marcas ao público. Com uma programação voltada para profissionais das indústrias criativas e do entretenimento, o evento inclui painéis que exploram desde a atuação das agências na reinvenção da publicidade até a gestão de imagem e crises em tempos de grande visibilidade.

No dia 19 de fevereiro, às 10h30, o painel “Políticas de Patrocínio X Plataformas de Música – Como as Marcas Usam a Música em Suas Estratégias” examinará como grandes empresas têm incorporado a música em suas estratégias de comunicação, estabelecendo conexões genuínas com os consumidores. Participarão Mel Pedroso (CMO dos Cartões Elo), Cecília Bottai (VP de Marketing da Heineken), Rodrigo Montesano (Head de Patrocínios e Experiências de Marca do Itaú) e Marize Mattos (Coordenadora de Patrocínios e Projetos do Instituto Cultural Vale), com mediação de Luiz Calainho (sócio e fundador da Musickeria e do Grupo L21).

O painel vai explorar exemplos e táticas de marcas que fazem da música uma base para suas campanhas e experiências de marca.

Já no dia 20, às 16h30, o painel “Entreter e Não Interromper | Agências de Publicidade se Reinventam e se Tornam Agências Criativas” discutirá a evolução das agências no cenário atual. O encontro contará com Felipe Silva (cofundador e CCO da Agência Gana), Marcio Santoro (CEO e cofundador da Africa Creative), Paula Santana (diretora de produção executiva da AKQA), Alessandra Visintainer (Managing Director da GUT) e Rafael Urenha (CCO da Galeria), que, com mediação (a ser definida), irão compartilhar como as agências estão criando narrativas envolventes sem interromper a experiência do consumidor, além de explorar projetos premiados, como filmes e discos, indicados ao Grammy Latino, Emmy, entre outros.

Ainda no dia 20, às 16h, o painel "Gestão de Imagem e Crise em Tempos de Superexposição" reunirá especialistas para analisar os desafios de marcas e artistas em um ambiente digital de constante visibilidade, onde crises podem se intensificar rapidamente. Participarão Karina Sato (Advogada, Sato Rahal), Yheuriet Kalil (CEO da Agência Mosaico) e Amanda Gomes (agência MAP), com mediação de Luisi Valadão (CEO da Lupa Comunicação), que discutirá estratégias eficazes de gerenciamento de crises e construção de imagem para marcas e figuras públicas.

Tendências na música

Durante a SIM São Paulo 2025, a relação entre marcas, música e hábitos de consumo cultural será explorada por meio de pesquisas e relatórios de tendências apresentados por grandes institutos e agências do setor. As agências White Rabbit e Octolab compartilharão análises inéditas sobre comportamentos e tendências emergentes no consumo de música e cultura.

Além disso, o Itaú Cultural, representado por seu superintendente Jader Rosa, trará dados e insights desenvolvidos em parceria com o DataFolha, oferecendo uma análise profunda dos hábitos culturais no Brasil. Essas pesquisas servirão como fundamento para discussões sobre como as marcas podem estabelecer conexões mais eficazes com o público, utilizando música e entretenimento.

O evento também contará com uma maratona de atividades voltadas ao conhecimento, networking e negócios, além de showcases diurnos e festas noturnas espalhadas por São Paulo, entre outras ações. A organização espera receber 6 mil credenciados e atrair cerca de 40 mil participantes de diversas regiões do Brasil e de outros países.