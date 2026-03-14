'Superman': veja a ordem cronológica completa dos filmes

Desde que chegou ao cinema, o Superman se tornou um dos personagens mais reconhecidos da cultura pop e um dos principais nomes do gênero de super-heróis.

Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, o "Homem de Aço" foi um dos primeiros heróis a ganhar adaptações audiovisuais. Com o passar das décadas, a franquia atravessou diferentes fases nas telonas, com novos atores, reboots, continuações e universos distintos.

Com tantas versões, muitos fãs tem dúvidas de qual a ordem para assistir aos filmes do Superman. A seguir, veja a lista completa em ordem cronológica.

Lista completa com todos os filmes do Superman em ordem cronológica

Superman: O Filme (1978)

O longa apresenta a origem de Clark Kent, desde a destruição de Krypton até sua vida como repórter em Metrópolis. O filme também estabelece a relação do herói com Lois Lane e Lex Luthor.

Superman II: A Aventura Continua (1980)

Na sequência, o Superman enfrenta três kryptonianos liderados pelo General Zod. A trama aprofunda o dilema entre a vida pessoal de Clark e suas responsabilidades como herói.

Superman III (1983)

O filme coloca o Superman contra um plano ligado à tecnologia e mostra os efeitos da kryptonita sintética, que desencadeia uma crise de identidade no personagem.

Superman IV: Em Busca da Paz (1987)

O último filme da fase clássica acompanha o herói tentando eliminar armas nucleares do mundo. A história introduz o vilão Homem-Nuclear.

Superman: O Retorno (2006)

O longa funciona como uma continuação direta de Superman II e ignora os acontecimentos do terceiro e quarto filmes. A história mostra o herói voltando à Terra após um período desaparecido e tentando retomar seu lugar em Metrópolis.

O Homem de Aço (2013)

O reboot reinicia a história do Superman e marca o início do Universo Estendido da DC (DCEU). O filme acompanha a descoberta da identidade kryptoniana de Kal-El e seu primeiro grande confronto na Terra.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Depois dos eventos de O Homem de Aço, Superman passa a ser questionado pela humanidade e entra em conflito direto com o Batman. O filme também prepara o terreno para a formação da Liga da Justiça.

Liga da Justiça (2017)

Com o Superman fora de cena no início, Batman e Mulher-Maravilha reúnem heróis para enfrentar Lobo da Estepe. O retorno do Superman é um dos pontos centrais do filme.

Liga da Justiça de Zack Snyder (2021)

Versão do diretor original, com mais de quatro horas. A trama segue o mesmo eixo do filme de 2017, mas com desenvolvimento maior dos personagens e do papel do Superman na história.

Superman (2025)

O filme estrelado por David Corenswet foi o primeiro longa do novo universo da DC (DCU), liderado por James Gunn, com uma nova abordagem do personagem.