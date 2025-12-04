Warner avalia possível licenciamento de atrações da DC aos parques de Orlando

Após décadas salvando Gotham City de vilões inescrupulosos, Batman pode estar prestes a embarcar em uma nova aventura: no universo das montanhas-russas.

A Warner Bros. Discovery está em negociações com operadoras de parques temáticos, incluindo a Universal Resorts, parte da Comcast, para licenciar as propriedades da DC Comics para novas atrações, informaram fontes próximas ao processo, em condição de anonimato, à Bloomberg.

Atualmente, a Warner Bros já licencia personagens emblemáticos da sua editora de quadrinhos, como Batman, Superman e Mulher-Maravilha, para a Six Flags Entertainment, mas está considerando expandir suas parcerias para outras operadoras. As conversas entre as empresas ainda estão nos estágios iniciais e não envolvem acordos concretos até o momento.

De olho em um setor bilionário

Parque da Universal, em Orlando, na Flórida (EUA) (Universal Parks & Resorts/Divulgação)

Nos últimos anos, o entretenimento fora de casa tem se tornado um setor atraente para as empresas de mídia, não apenas pela oportunidade de gerar receita com licenciamento, mas também para promover suas marcas. Por exemplo, a Netflix está criando experiências baseadas em suas séries em shoppings, enquanto a Universal tem expandido suas operações com pequenos parques e atrações em estados como Nevada e Texas, nos Estados Unidos.

Incorporar a propriedade intelectual da DC seria um grande avanço para qualquer empresa do setor de parques e resorts, incluindo a Universal, que já licencia as imagens e personagens do mundo de "Harry Potter" nos seus parques, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Em maio, a Universal abriu seu parque temático Epic Universe, de US$ 7 bilhões, em Orlando, com o espaço do Ministério da Magia de Harry Potter se tornando uma das maiores atrações do parque.

A Six Flags, sob pressão de investidores ativistas como a Jana Partners, possui várias atrações com temas da DC em seus parques, incluindo a famosa montanha-russa do Batman. Na década de 1990, a Six Flags e a Warner Bros. pertenciam à mesma empresa, a Time Warner, e em 2011 a Six Flags lançou uma área dedicada ao Universo DC em vários de seus parques.

Embora as montanhas-russas da Six Flags façam referência aos personagens da DC, elas não oferecem a imersão que parques como os da Universal e da Walt Disney conseguem proporcionar.

Além disso, a Comcast está em uma disputa com a Netflix para adquirir o estúdio e o setor de streaming da Warner Bros. Discovery, enquanto a rival Paramount Skydance busca adquirir a empresa por completo.

Em reuniões recentes com a direção da Warner Bros, a Comcast expressou interesse em incorporar a propriedade intelectual da DC ao seu portfólio de parques temáticos, um segmento que gerou US$ 8,62 bilhões em vendas no ano passado, segundo a Bloomberg.