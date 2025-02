Super Bowl 2025: apostas vão de número de touchdowns a aparições de Taylor Swift na transmissão

O Super Bowl 2025 acontece neste domingo, 9 de fevereiro, no estádio Caesars Superdome, em Nova Orleans, reunindo milhões de espectadores ao redor do mundo.

Além de definir o campeão da temporada da NFL, a final entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles representa um dos momentos mais aguardados do ano para a indústria de entretenimento e, cada vez mais, para o mercado de apostas esportivas.

Nos Estados Unidos, a prática de apostar no evento se expandiu para além do placar final. Agora, os fãs podem fazer previsões sobre detalhes do jogo, como o número de touchdowns, a primeira equipe a pontuar e até se haverá prorrogação.

A cultura das apostas também permite palpites em momentos curiosos, como o "cara ou coroa" inicial, a cor do Gatorade despejado sobre o técnico vencedor e até quantas vezes Taylor Swift aparecerá durante a transmissão.

Apostas vão além do placar final

O mercado de apostas está aquecido para a decisão da NFL, e a previsão é que o volume financeiro ultrapasse US$ 1,5 bilhão em 2025, superando os US$ 1,3 bilhão do último ano, segundo a Bloomberg. Além das tradicionais apostas sobre o vencedor, os torcedores poderão investir dinheiro em diversas situações curiosas da final.

As opções incluem prever quantos passes serão tentados, quantas jardas cada jogador correrá e quem será eleito MVP da partida.

A relação entre Swift e Travis Kelce, tight end dos Chiefs, também entrou na mira das bets, com casas de apostas oferecendo valores altos para a chance de Kelce pedir Swift em casamento no evento.

Outra aposta inusitada envolve o tradicional "banho de Gatorade" no treinador do time vencedor. O isotônico roxo foi escolhido pelos Chiefs nas últimas duas vitórias, tornando-se um dos favoritos nas apostas, ao lado das cores azul, amarelo, verde, laranja, vermelho e até transparente.

Show do intervalo

O show do intervalo é um espetáculo à parte e também não fica de fora das bets. Neste ano, a atração será comandada pelo rapper Kendrick Lamar, com participação da cantora SZA. Entre as apostas disponíveis, os fãs podem tentar prever quantas músicas Lamar cantará, qual será seu figurino e se haverá participações-surpresa no palco.

O impacto econômico do Super Bowl vai além do esporte.

O evento movimenta setores como turismo, hotelaria e comércio, reforçando o poder da NFL como um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. No Brasil, o interesse pela liga tem crescido, impulsionado pelo jogo disputado em São Paulo no final de 2024.