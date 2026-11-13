Sexta-Feira 13: existe uma ordem certa para assistir aos filmes da franquia?

Poucas séries de terror têm uma cronologia tão extensa e confusa quanto Sexta-Feira 13. Com mais de uma dezena de filmes lançados ao longo de quatro décadas, mudanças de estúdio, reboots e até um crossover com outro ícone do gênero, muitos fãs se perguntam: existe uma ordem correta para assistir à saga de Jason Voorhees?

A resposta curta é sim, mas ela depende da experiência que o espectador procura.

A ordem de lançamento é a mais recomendada

Para quem nunca assistiu à franquia, especialistas e fãs costumam indicar a ordem de lançamento. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução do personagem Jason Voorhees, as mudanças na narrativa e a transformação da série em um dos maiores fenômenos do cinema de terror.

A sequência é a seguinte:

Sexta-Feira 13 (1980) Sexta-Feira 13 - Parte 2 (1981) Sexta-Feira 13 - Parte 3 (1982) Sexta-Feira 13: O Capítulo Final (1984) Sexta-Feira 13: Um Novo Começo (1985) Sexta-Feira 13 Parte VI: Jason Vive (1986) Sexta-Feira 13 Parte VII: A Matança Continua (1988) Sexta-Feira 13 Parte VIII: Jason Ataca Nova York (1989) Jason Vai para o Inferno: A Última Sexta-Feira (1993) Jason X (2001) Freddy vs. Jason (2003) Sexta-Feira 13 (2009)

E a ordem cronológica?

Quem prefere seguir a história na sequência dos acontecimentos pode assistir praticamente na mesma ordem dos lançamentos. A principal diferença é que o remake de 2009 funciona como uma reinicialização da franquia e não faz parte da continuidade original.

Nesse caso, a cronologia principal termina em Freddy vs. Jason, enquanto o filme de 2009 pode ser visto separadamente, como uma versão alternativa da origem e da trajetória do assassino.

O papel de Jason muda ao longo da série

Um detalhe que costuma surpreender os novatos é que Jason nem sequer é o assassino principal no primeiro filme. Em 1980, a trama gira em torno dos acontecimentos em Crystal Lake e apresenta a origem do trauma que levaria ao surgimento do personagem.

É apenas a partir das sequências que Jason assume definitivamente o papel de vilão central e passa a construir sua imagem característica, incluindo a famosa máscara de hóquei, que nem aparece logo de início.

Qual é a melhor maratona?

Para quem quer conhecer apenas os capítulos mais importantes, uma maratona reduzida pode incluir: