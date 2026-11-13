Sexta-Feira 13: existe uma ordem certa para assistir aos filmes da franquia?

“Sexta-feira 13” – 12 de novembro (Divulgação)
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14h31.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 14h35.
Sexta-Feira 13 é uma das franquias de terror mais longas do cinema, com mais de uma dezena de filmes lançados em quatro décadas. Muitos fãs se perguntam qual é a ordem correta para assistir à saga de Jason Voorhees. A ordem de lançamento é geralmente recomendada para acompanhar a evolução do personagem e da narrativa.
Poucas séries de terror têm uma cronologia tão extensa e confusa quanto Sexta-Feira 13. Com mais de uma dezena de filmes lançados ao longo de quatro décadas, mudanças de estúdio, reboots e até um crossover com outro ícone do gênero, muitos fãs se perguntam: existe uma ordem correta para assistir à saga de Jason Voorhees?
A resposta curta é sim, mas ela depende da experiência que o espectador procura.
Para quem nunca assistiu à franquia, especialistas e fãs costumam indicar a ordem de lançamento. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução do personagem Jason Voorhees, as mudanças na narrativa e a transformação da série em um dos maiores fenômenos do cinema de terror.
A sequência é a seguinte:
Quem prefere seguir a história na sequência dos acontecimentos pode assistir praticamente na mesma ordem dos lançamentos. A principal diferença é que o remake de 2009 funciona como uma reinicialização da franquia e não faz parte da continuidade original.
Nesse caso, a cronologia principal termina em Freddy vs. Jason, enquanto o filme de 2009 pode ser visto separadamente, como uma versão alternativa da origem e da trajetória do assassino.
Um detalhe que costuma surpreender os novatos é que Jason nem sequer é o assassino principal no primeiro filme. Em 1980, a trama gira em torno dos acontecimentos em Crystal Lake e apresenta a origem do trauma que levaria ao surgimento do personagem.
É apenas a partir das sequências que Jason assume definitivamente o papel de vilão central e passa a construir sua imagem característica, incluindo a famosa máscara de hóquei, que nem aparece logo de início.
Para quem quer conhecer apenas os capítulos mais importantes, uma maratona reduzida pode incluir: