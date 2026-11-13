41 livros recomendados por CEOs, banqueiros e líderes globais para ler em 2026

O que quem comanda bancos, empresas e universidades está lendo? Em 2026, a inteligência artificial ocupa boa parte dessa estante, acompanhada por histórias de crises financeiras, investigações de crimes e romances sobre relações humanas.

A Bloomberg reuniu as escolhas de 50 líderes em sua seleção anual, publicada nesta sexta-feira, 13. Como algumas indicações se repetem, a reportagem apresenta 41 obras diferentes.

O favorito entre os participantes é “The Infinity Machine”, de Sebastian Mallaby, sobre Demis Hassabis e a DeepMind, com seis recomendações. Na sequência, “1873”, de Liaquat Ahamed, recebeu três indicações ao revisitar uma crise financeira do século 19.

Abaixo, confira todos os livros da seleção da Bloomberg, organizados por assunto:

Inteligência artificial: o tema da vez

Como a IA vai transformar o trabalho? Quem decide seus rumos? Essas perguntas conectam as leituras sobre tecnologia.

1. “The Infinity Machine”, de Sebastian Mallaby

Acompanha a trajetória de Demis Hassabis, cofundador da DeepMind, e a corrida pela superinteligência.

Foi indicado por Glenn Fogel, da Booking; Jon Gray, da Blackstone; Christoph Schweizer, do BCG; Nitin Nohria, ex-reitor da Harvard Business School; Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro dos EUA, e Jay Clayton, ex-presidente da SEC e atual diretor de Inteligência Nacional.

2. “Messy Jobs”, de Luis Garicano, Jin Li e Yanhui Wu

Examina os desafios de automatizar profissões que exigem julgamento, coordenação e responsabilidade.

Escolha de Peter Orszag, da Lazard, e do pesquisador Erik Brynjolfsson, de Stanford.

3. “AI for Good”, de Josh Tyrangiel

Apresenta aplicações da IA em hospitais, escolas e órgãos públicos.

Indicação de Pam Habner, do Citi.

4. “A World Appears”, de Michael Pollan

Investiga a consciência e as perguntas filosóficas que cercam a inteligência artificial.

Escolha de Seth Klarman, do Baupost Group.

5. “Carta Encíclica – Magnifica Humanitas”, do papa Leão XIV

Aborda dignidade humana, poder digital e mudanças no trabalho.

Recomendação de John Studzinski, da Pimco.

Dinheiro: crises, riscos e decisões de investimento

Uma crise de mais de 150 anos chamou a atenção de três participantes pelas semelhanças com períodos atuais de entusiasmo tecnológico.

6. “1873”, de Liaquat Ahamed

Reconstrói uma crise ligada à expansão do crédito e das ferrovias.

Tarun Chitra, da Gauntlet, destacou os paralelos com o endividamento em IA; Elissar Farah Antonios, da Soul Ventures, ressaltou a confiança nos mercados; John Waldron, do Goldman Sachs, apontou lições sobre risco.

7. “Streetwise”, de Lloyd Blankfein

Reúne memórias e reflexões do executivo sobre Wall Street e decisões sob incerteza.

Indicado por Robert Giuffra Jr., do Sullivan & Cromwell, e Nassourou Issa, do Nasco Group.

8. “The Madness of Markets”, de Alex Edmans

Explora como a psicologia influencia os investimentos, com exemplos envolvendo clima e resultados de futebol.

Escolha de Rose Vangerven, da Findlay Park Partners.

9. “Moral Economics”, de Alvin Roth

Discute mercados e conflitos éticos em transações controversas, como a venda de órgãos.

Recomendação do economista Eswar Prasad.

Trabalho: liderança, criatividade e recomeços

As escolhas sobre carreira passam por convivência, inovação e maneiras de lidar com erros e mudanças.

10. “How to Disagree Better”, de Julia Minson

Propõe caminhos para ouvir posições diferentes e lidar com divergências.

Indicação de Johnny C. Taylor Jr., da SHRM.

11. “From Mistakes to Meaning”, de Michael Lynton e Josh Steiner

Aborda erros do passado e reconstrução profissional.

Escolha de Jim Citrin, da Spencer Stuart.

12. “Genialidade em escala: como grandes líderes impulsionam a inovação”, de Linda A. Hill, Emily Tedards e Jason Wild

Examina como líderes criam condições para a inovação coletiva.

Recomendação de Luca de Meo, da Kering.

13. “How Great Ideas Happen”, de George Newman

Apresenta a criatividade como uma habilidade que pode ser desenvolvida.

Indicado por Andrew L. Cohen, do banco privado global do J.P. Morgan.

14. “Micro-Habits”, de Jake Humphrey e Damian Hughes

Reúne 48 pequenos hábitos voltados ao desempenho.

Mia Drennan, da GLAS, afirmou já ter aplicado parte das sugestões.

15. “The Other Side of Change”, de Maya Shankar

Combina ciência comportamental e histórias sobre adaptação a mudanças inesperadas.

Escolha de Pandu Sjahrir, do fundo soberano indonésio Danantara.

16. “What Could Possibly Go Right?”, de Danny Meyer

Trata de desenvolvimento de talentos, cultura empresarial e rentabilidade.

Indicação de Greg Heckman, da Bunge.

Política e história: das negociações de reféns à Casa Branca

Diplomacia, identidade nacional e educação aparecem entre as preocupações dos participantes.

17. “Brink”, de Brett McGurk

Relata os esforços para libertar reféns israelenses após os ataques de 7 de outubro de 2023.

Richard Moore, ex-chefe do MI6, destacou os dilemas humanos e políticos das negociações.

18. “Regime Change”, de Maggie Haberman e Jonathan Swan

Investiga os acontecimentos dentro da Casa Branca de Donald Trump.

Escolha de Jacob Weisberg, da Pushkin Industries.

19. “Revolution”, de Eric Metaxas

Revisita a Revolução Americana e destaca a influência da fé e das ideias de liberdade na formação dos Estados Unidos.

Scott Turner, secretário americano de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ressaltou a abordagem religiosa do autor.

20. “Your Fellow Americans”, de Peter Santenello

Reúne encontros e relatos de diferentes comunidades dos Estados Unidos, explorando como renda, origem e ambiente moldam a experiência de viver no país.

Indicação de Nick Pinchuk, da Snap-on.

21. “All That’s Unseen”, de Emilee Hackney

Apresenta memórias dos Apalaches, com temas como família, exploração econômica e promessas políticas frustradas.

Escolha de Rodge Cohen, do Sullivan & Cromwell.

22. “Refaire École”, de Éric Mestrallet

Discute oportunidades educacionais, autonomia docente e ensino adaptado aos estudantes.

Recomendação de Christophe Périllat, da Valeo.

Investigações: crimes, justiça e poder

Os livros desse grupo exploram falhas institucionais e histórias que ganharam novos contornos com a apuração.

23. “The Nuremberg Women”, de Natalie Livingstone

Revisita os julgamentos de Nuremberg pelas experiências de oito mulheres ligadas ao processo.

Escolha de Sharon Ament, do London Museum.

24. “Catch the Devil”, de Pamela Colloff

Investiga relatos falsos de confissões na prisão que contribuíram para condenar inocentes.

Recomendação de Brooke Cucinella, da Citadel.

25. “How to Rule the World”, de Theo Baker

Combina as descobertas e inquietações do primeiro ano de faculdade com uma investigação jornalística sobre poder em Stanford.

Indicado por Emily Oster, da ParentData.

26. “Uma queda em Londres: A história real de uma morte misteriosa na cidade das aparências”, de Patrick Radden Keefe

Acompanha a morte de um jovem e a busca da família por respostas em uma Londres marcada por riqueza e crime.

Escolha de Blair Jacobson, da Ares Management.

Ficção: Nova York, segredos de família e pertencimento

Os romances ampliam a seleção com histórias sobre solidão, transformação e os vínculos que moldam uma vida.

27. “Cool Machine”, de Colson Whitehead

Encerra a trilogia do Harlem com uma história ambientada na Nova York dos anos 1980.

Indicação do galerista Larry Gagosian.

28. “Etna”, de Paul Yoon

Narrado por um cão de guerra que tenta voltar para casa, o livro explora lealdade, esperança e pertencimento.

Recomendado por Ben Trodd, da Four Seasons Yachts.

29. “Hystérie Collective”, de Lionel Shriver

Publicado em inglês como “Mania”, o romance imagina uma sociedade que leva a ideia de igualdade intelectual ao extremo, reprimindo o reconhecimento de diferenças de capacidade entre as pessoas.

Escolha de Laurence Nicolas, da Baccarat.

30. “The Breakup”, de Kurt Andersen

Combina humor e uma atmosfera sombria em uma narrativa sobre personagens cujas trajetórias se cruzam de maneiras inesperadas.

Recomendação do arquiteto David Rockwell.

31. “The Things We Never Say”, de Elizabeth Strout

Acompanha Artie Dam, um professor de história na faixa dos 50 anos que enfrenta a solidão em um casamento de três décadas. A trama explora sua relação com o filho, envolvido na morte acidental da primeira namorada, e os segredos que atravessam a família.

Indicação de Amanda Staveley, da PCP Capital Partners.

32. “Whistler”, de Ann Patchett

Conecta passado e presente para mostrar como relações e pequenos acontecimentos atravessam uma vida.

Escolha de Sally Kornbluth, presidente do MIT.

33. “John of John”, de Douglas Stuart

Explora o conflito entre o vínculo com as próprias origens e o desejo de construir outro caminho.

Recomendado por Adam Brown, da Orlebar Brown.

34. “A Suit or a Suitcase”, de Maggie Smith

Representa a poesia na lista, com temas como amor, beleza e fragilidade humana.

Indicação de G. Gabrielle Starr, presidente do Pomona College.

Futebol, arte e gastronomia também têm espaço

As recomendações incluem paixões pessoais e leituras que dialogam com o trabalho dos participantes.

35. “World Cup Fever”, de Simon Kuper

Reúne experiências em nove Copas do Mundo para discutir a transformação do futebol e de seus negócios.

Escolha de Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia.

36. “Anni Albers: A Life”, de Nicholas Fox Weber

Acompanha a trajetória criativa de Albers e suas contribuições ao design.

Indicação de Bonnie Brennan, da Christie’s.

37. “Art Cure”, de Daisy Fancourt

Apresenta pesquisas sobre atividades artísticas, saúde mental e recuperação física.

Recomendação de Mariët Westermann, da Fundação Solomon R. Guggenheim.

38. “Cookbooking”, de Debbie Berne

Explora a história e o design dos livros de receitas americanos.

Escolha da chef Alex Guarnaschelli.

39. “Unlocking Longevity”, de Simone Gibertoni

Apresenta uma abordagem sobre longevidade que conecta saúde, movimento, alimentação e bem-estar à qualidade de vida ao longo dos anos.

Philippe Zuber, da Kerzner International, relacionou a leitura às mudanças na hospitalidade.

Relações humanas: confiança e ambiente

Dois títulos colocam as relações no centro das possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

40. “Revealing”, de Leslie John

Discute como compartilhar informações pessoais de forma adequada pode fortalecer a confiança.

Indicação de Yuval Atsmon, da McKinsey.

41. “Situated”, de Angela Duckworth

Examina como ambiente, colegas e cultura influenciam o desenvolvimento do talento.

Escolha de Ryan Smith, do Smith Entertainment Group e cofundador da Qualtrics.