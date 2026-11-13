41 livros recomendados por CEOs, banqueiros e líderes globais para ler em 2026

Livros favoritos de 2026: biografia de Demis Hassabis recebeu seis indicações em levantamento que reúne leituras sobre negócios, política e relações humanas (Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h06.
A matéria analisa as leituras recomendadas por líderes globais em 2026, com foco em inteligência artificial, crises financeiras históricas e desenvolvimento profissional. Os livros abordam temas como ética tecnológica, psicologia do investimento e liderança criativa, refletindo preocupações atuais de executivos e investidores.
O que quem comanda bancos, empresas e universidades está lendo? Em 2026, a inteligência artificial ocupa boa parte dessa estante, acompanhada por histórias de crises financeiras, investigações de crimes e romances sobre relações humanas.
A Bloomberg reuniu as escolhas de 50 líderes em sua seleção anual, publicada nesta sexta-feira, 13. Como algumas indicações se repetem, a reportagem apresenta 41 obras diferentes.
O favorito entre os participantes é “The Infinity Machine”, de Sebastian Mallaby, sobre Demis Hassabis e a DeepMind, com seis recomendações. Na sequência, “1873”, de Liaquat Ahamed, recebeu três indicações ao revisitar uma crise financeira do século 19.
Abaixo, confira todos os livros da seleção da Bloomberg, organizados por assunto:
Como a IA vai transformar o trabalho? Quem decide seus rumos? Essas perguntas conectam as leituras sobre tecnologia.
Acompanha a trajetória de Demis Hassabis, cofundador da DeepMind, e a corrida pela superinteligência.
Foi indicado por Glenn Fogel, da Booking; Jon Gray, da Blackstone; Christoph Schweizer, do BCG; Nitin Nohria, ex-reitor da Harvard Business School; Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro dos EUA, e Jay Clayton, ex-presidente da SEC e atual diretor de Inteligência Nacional.
Examina os desafios de automatizar profissões que exigem julgamento, coordenação e responsabilidade.
Escolha de Peter Orszag, da Lazard, e do pesquisador Erik Brynjolfsson, de Stanford.
Apresenta aplicações da IA em hospitais, escolas e órgãos públicos.
Indicação de Pam Habner, do Citi.
Investiga a consciência e as perguntas filosóficas que cercam a inteligência artificial.
Escolha de Seth Klarman, do Baupost Group.
Aborda dignidade humana, poder digital e mudanças no trabalho.
Recomendação de John Studzinski, da Pimco.
Uma crise de mais de 150 anos chamou a atenção de três participantes pelas semelhanças com períodos atuais de entusiasmo tecnológico.
Reconstrói uma crise ligada à expansão do crédito e das ferrovias.
Tarun Chitra, da Gauntlet, destacou os paralelos com o endividamento em IA; Elissar Farah Antonios, da Soul Ventures, ressaltou a confiança nos mercados; John Waldron, do Goldman Sachs, apontou lições sobre risco.
Reúne memórias e reflexões do executivo sobre Wall Street e decisões sob incerteza.
Indicado por Robert Giuffra Jr., do Sullivan & Cromwell, e Nassourou Issa, do Nasco Group.
Explora como a psicologia influencia os investimentos, com exemplos envolvendo clima e resultados de futebol.
Escolha de Rose Vangerven, da Findlay Park Partners.
Discute mercados e conflitos éticos em transações controversas, como a venda de órgãos.
Recomendação do economista Eswar Prasad.
As escolhas sobre carreira passam por convivência, inovação e maneiras de lidar com erros e mudanças.
Propõe caminhos para ouvir posições diferentes e lidar com divergências.
Indicação de Johnny C. Taylor Jr., da SHRM.
Aborda erros do passado e reconstrução profissional.
Escolha de Jim Citrin, da Spencer Stuart.
Examina como líderes criam condições para a inovação coletiva.
Recomendação de Luca de Meo, da Kering.
Apresenta a criatividade como uma habilidade que pode ser desenvolvida.
Indicado por Andrew L. Cohen, do banco privado global do J.P. Morgan.
Reúne 48 pequenos hábitos voltados ao desempenho.
Mia Drennan, da GLAS, afirmou já ter aplicado parte das sugestões.
Combina ciência comportamental e histórias sobre adaptação a mudanças inesperadas.
Escolha de Pandu Sjahrir, do fundo soberano indonésio Danantara.
Trata de desenvolvimento de talentos, cultura empresarial e rentabilidade.
Indicação de Greg Heckman, da Bunge.
Diplomacia, identidade nacional e educação aparecem entre as preocupações dos participantes.
Relata os esforços para libertar reféns israelenses após os ataques de 7 de outubro de 2023.
Richard Moore, ex-chefe do MI6, destacou os dilemas humanos e políticos das negociações.
Investiga os acontecimentos dentro da Casa Branca de Donald Trump.
Escolha de Jacob Weisberg, da Pushkin Industries.
Revisita a Revolução Americana e destaca a influência da fé e das ideias de liberdade na formação dos Estados Unidos.
Scott Turner, secretário americano de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ressaltou a abordagem religiosa do autor.
Reúne encontros e relatos de diferentes comunidades dos Estados Unidos, explorando como renda, origem e ambiente moldam a experiência de viver no país.
Indicação de Nick Pinchuk, da Snap-on.
Apresenta memórias dos Apalaches, com temas como família, exploração econômica e promessas políticas frustradas.
Escolha de Rodge Cohen, do Sullivan & Cromwell.
Discute oportunidades educacionais, autonomia docente e ensino adaptado aos estudantes.
Recomendação de Christophe Périllat, da Valeo.
Os livros desse grupo exploram falhas institucionais e histórias que ganharam novos contornos com a apuração.
Revisita os julgamentos de Nuremberg pelas experiências de oito mulheres ligadas ao processo.
Escolha de Sharon Ament, do London Museum.
Investiga relatos falsos de confissões na prisão que contribuíram para condenar inocentes.
Recomendação de Brooke Cucinella, da Citadel.
Combina as descobertas e inquietações do primeiro ano de faculdade com uma investigação jornalística sobre poder em Stanford.
Indicado por Emily Oster, da ParentData.
Acompanha a morte de um jovem e a busca da família por respostas em uma Londres marcada por riqueza e crime.
Escolha de Blair Jacobson, da Ares Management.
Os romances ampliam a seleção com histórias sobre solidão, transformação e os vínculos que moldam uma vida.
Encerra a trilogia do Harlem com uma história ambientada na Nova York dos anos 1980.
Indicação do galerista Larry Gagosian.
Narrado por um cão de guerra que tenta voltar para casa, o livro explora lealdade, esperança e pertencimento.
Recomendado por Ben Trodd, da Four Seasons Yachts.
Publicado em inglês como “Mania”, o romance imagina uma sociedade que leva a ideia de igualdade intelectual ao extremo, reprimindo o reconhecimento de diferenças de capacidade entre as pessoas.
Escolha de Laurence Nicolas, da Baccarat.
Combina humor e uma atmosfera sombria em uma narrativa sobre personagens cujas trajetórias se cruzam de maneiras inesperadas.
Recomendação do arquiteto David Rockwell.
Acompanha Artie Dam, um professor de história na faixa dos 50 anos que enfrenta a solidão em um casamento de três décadas. A trama explora sua relação com o filho, envolvido na morte acidental da primeira namorada, e os segredos que atravessam a família.
Indicação de Amanda Staveley, da PCP Capital Partners.
Conecta passado e presente para mostrar como relações e pequenos acontecimentos atravessam uma vida.
Escolha de Sally Kornbluth, presidente do MIT.
Explora o conflito entre o vínculo com as próprias origens e o desejo de construir outro caminho.
Recomendado por Adam Brown, da Orlebar Brown.
Representa a poesia na lista, com temas como amor, beleza e fragilidade humana.
Indicação de G. Gabrielle Starr, presidente do Pomona College.
As recomendações incluem paixões pessoais e leituras que dialogam com o trabalho dos participantes.
Reúne experiências em nove Copas do Mundo para discutir a transformação do futebol e de seus negócios.
Escolha de Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia.
Acompanha a trajetória criativa de Albers e suas contribuições ao design.
Indicação de Bonnie Brennan, da Christie’s.
Apresenta pesquisas sobre atividades artísticas, saúde mental e recuperação física.
Recomendação de Mariët Westermann, da Fundação Solomon R. Guggenheim.
Explora a história e o design dos livros de receitas americanos.
Escolha da chef Alex Guarnaschelli.
Apresenta uma abordagem sobre longevidade que conecta saúde, movimento, alimentação e bem-estar à qualidade de vida ao longo dos anos.
Philippe Zuber, da Kerzner International, relacionou a leitura às mudanças na hospitalidade.
Dois títulos colocam as relações no centro das possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Discute como compartilhar informações pessoais de forma adequada pode fortalecer a confiança.
Indicação de Yuval Atsmon, da McKinsey.
Examina como ambiente, colegas e cultura influenciam o desenvolvimento do talento.
Escolha de Ryan Smith, do Smith Entertainment Group e cofundador da Qualtrics.
Glossário
O que é DeepMind?
Startup de inteligência artificial fundada por Demis Hassabis, conhecida por pesquisas em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
O que significa superinteligência?
Nível de inteligência artificial que supera consistentemente qualquer ser humano em praticamente todas as tarefas cognitivas.
O que é SEC?
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, régulo que supervisiona mercados financeiros e protege investidores.