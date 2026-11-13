A solidão de mulheres na liderança inspirou elas criaram um clube que mira R$ 2,5 milhões

As mulheres avançaram no mercado de trabalho, mas ainda encontram barreiras para chegar aos principais espaços de decisão. Uma delas é o acesso a redes de relacionamento capazes de abrir portas, compartilhar oportunidades e acelerar carreiras.

Para fortalecer a comunidade de mulheres, nasceu a Ávora, clube de liderança feminina criado por Mayra Carbone e Fernanda Moura, sócias da Lifetime W, braço de negócios da assessoria de investimentos Lifetime, ligada ao BTG Pactual (do meso grupo controlador da EXAME), ao lado de Nadia Léauté, fundadora da agência Blend Inspire e ex-executiva de grupos como L’Oréal, LVMH e Rolex.

Após estruturar a comunidade e reunir suas primeiras associadas, as fundadoras começaram a ampliar o modelo de negócio. A empresa quer transformar a rede de relacionamento em uma plataforma que também ofereça programas de desenvolvimento de lideranças para companhias. Até o fim de 2027, a meta é superar 200 associadas. Para 2028, o plano de negócios prevê faturamento de R$ 2,5 milhões. “Nosso objetivo é ajudar mulheres a chegar no topo”, afirma Nadia Léauté.

A expansão, porém, depende de um desafio que vai além de reunir executivas em eventos: manter uma comunidade com conexões relevantes, preservar a curadoria das participantes e transformar a rede em produtos pelos quais empresas estejam dispostas a pagar.

Como nasceu o clube

A ideia começou a ganhar forma a partir do encontro entre as três fundadoras. Fernanda e Mayra já trabalhavam juntas na Lifetime W, iniciativa criada para ampliar a participação feminina nos investimentos e na gestão do patrimônio. Nadia, por sua vez, havia desenvolvido uma trajetória em marketing e experiência de marca, além de comandar a Blend Inspire, agência especializada em comunidades.

As três identificaram uma lacuna entre mulheres em posições de liderança. Mesmo depois de alcançar cargos importantes, muitas tinham dificuldade para encontrar ambientes de troca com outras profissionais em situações semelhantes.

“Você via que essa mulher chegava num patamar desejável, mas existia muita solidão ali. Ela era muito solitária”, diz Fernanda.

O desenvolvimento do projeto levou mais de um ano. As fundadoras estudaram clubes internacionais e referências como The Chief, nos Estados Unidos, e The Conduit, em Londres. Também buscaram entender o que já existia no Brasil e como poderiam construir uma proposta diferente.

Uma das decisões foi envolver 18 mulheres na construção do negócio. Em vez de definir todas as características do clube antes de colocá-lo no mercado, as fundadoras convidaram executivas e investidoras para ajudar a desenhar a comunidade.

A estratégia também serviu para testar a aderência da proposta. As participantes ajudaram a definir o perfil das associadas, os encontros e os pilares de atuação.

Como funciona a Ávora

A Ávora organiza suas atividades em três frentes: experiências, encontros de conteúdo e mentoria. A comunidade promete pelo menos dois encontros mensais, embora as fundadoras afirmem que a programação tem superado esse número. Os eventos incluem experiências em áreas como gastronomia, cultura e bem-estar, além de conversas sobre liderança, carreira e negócios.

O principal diferencial está no programa de mentoria. A iniciativa conecta associadas a mulheres em ascensão profissional, selecionadas com apoio de organizações sociais.

A proposta é que as executivas compartilhem conhecimento e também ajudem as participantes a ampliar suas redes de contato. O programa é conduzido com uma metodologia própria, que prevê atividades práticas entre os encontros e acompanhamento dos objetivos definidos pelas mentoradas.

A intenção é manter o vínculo mesmo depois do encerramento do ciclo formal de mentoria. A Ávora pretende acompanhar as participantes a cada seis meses para entender sua evolução profissional e identificar novas necessidades.

“Não adianta a gente planejar com você, te ajudar e, em seis meses, te soltar. Eu vou estar cometendo o mesmo erro da solidão da liderança”, diz Nadia.

O LinkedIn é parceiro oficial do programa. A parceria prevê atividades de desenvolvimento profissional, incluindo um encontro na sede da empresa, com um workshop sobre posicionamento de perfil na plataforma.

Qual é o modelo de negócio

A experiência com as associadas também abriu uma nova oportunidade comercial. Segundo as fundadoras, empresas começaram a demonstrar interesse na metodologia de desenvolvimento feminino criada pelo clube.

Uma das demandas identificadas foi a possibilidade de aplicar o programa dentro das companhias, com foco em profissionais que já ocupam posições de gestão e têm potencial para chegar à diretoria.

A partir dessa procura, a Ávora começou a desenvolver um produto voltado à área de recursos humanos. A proposta é oferecer às empresas uma metodologia para preparar mulheres para posições de maior responsabilidade e ampliar seu senso de pertencimento dentro das organizações.

A iniciativa representa uma mudança importante na estratégia da empresa. Além de vender a participação na comunidade e fechar parcerias com marcas, o clube passa a enxergar nas companhias um novo mercado consumidor.

Há também uma frente de negócios ligada ao acesso às associadas. O grupo reúne mulheres de diferentes setores, com atuação em áreas como finanças, saúde, energia e agronegócio. Para marcas interessadas em conversar com esse público, a comunidade funciona como um canal de relacionamento e pesquisa de comportamento.

Entre os parceiros estão LinkedIn, Rosewood São Paulo e Animale. As parcerias podem envolver experiências, conteúdo e participação em eventos.

O que esperar do clube no longo prazo

Hoje, a operação está concentrada em São Paulo, mas as fundadoras querem levar o modelo para outras regiões do país. A expansão deverá aproveitar a estrutura da Lifetime, que tem presença em mais de 11 capitais brasileiras.

A intenção é adaptar a comunidade às características de cada mercado, mantendo uma metodologia e critérios de seleção comuns. Para isso, a empresa afirma que já desenvolveu um playbook, documento que reúne as diretrizes de funcionamento do clube.

O plano de longo prazo inclui uma frente ainda mais ambiciosa: criar um fundo de investimento para apoiar negócios de mulheres que passaram pelo programa de mentoria.

A ideia é ampliar o impacto da iniciativa para além do desenvolvimento profissional, oferecendo também acesso a capital e oportunidades de crescimento para empreendedoras.

A proposta ainda está no horizonte do planejamento. Antes disso, a Ávora precisa consolidar sua operação, ampliar a base de associadas e provar que consegue transformar a rede de relacionamentos em um negócio sustentável.

A meta mais imediata é chegar ao fim de 2026 com 75 associadas. No momento da entrevista, o clube já tinha uma lista de espera superior a 110 mulheres. A entrada, porém, passa por uma avaliação das fundadoras, que se reúnem quinzenalmente para analisar as candidaturas.

As mulheres interessadas em conhecer o Ávora e participar da comunidade podem obter mais informações e solicitar a inscrição neste link.