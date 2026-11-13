Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha após manter gravidez em segredo

Avril Lavigne anunciou nesta sexta-feira, 13, o nascimento de sua primeira filha pelas redes sociais. A notícia veio como uma surpresa ao público, já que a gestação foi mantida em segredo.

Para celebrar a chegada da bebê, Avril compartilhou uma galeria de fotos em preto e branco mostrando o casal segurando a mão da primogênita e Avril segurando-a no colo, além de uma sequência de sapatos da mesma marca em tamanhos diferentes, incluindo um modelo de criança.

A pequena menina, que não teve seu nome divulgado, é fruto do mais recente relacionamento da cantora canadense. A identidade do parceiro também não foi revelada ao público.

Confira a publicação de Avril Lavigne:

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Avril Lavigne (@avrillavigne)

Na legenda da publicação, Avril confirmou o nascimento da filha com uma referência à um de seus antigos apelidos, “Mother F****** Princess”, que veio do hit "Girlfriend", lançado em 2007. “Our Mini F****** Princess has arrived” (“Nossa mini princesa do c****** chegou”, em inglês), escreveu ela.

Apesar do post já acumular milhares de curtidas, Lavigne desativou os comentários da postagem. Na legenda de outras fotos publicadas por ela no último mês, fãs aproveitaram para celebrar a novidade e questionaram o nome escolhido para a bebê.

Anos marcantes para Avril Lavigne

Cantora canadense, Avril Lavigne tem uma carreira extensiva e repleta de hits. Seu primeiro disco, "Let Go", foi lançado em 2002, aos 16 anos.

Após alguns anos afastada da mídia, em 2022, Avril lançou uma edição especial do seu primeiro álbum. “Let Go 20th Anniversary” foi feito para comemorar o aniversário de duas décadas de carreira da cantora.

O novo projeto incluiu quatro novas faixas, além do hit “Breakway”, conhecido na voz de Kelly Clarkson, mas que foi escrito e gravado por Avril Lavigne.

Além de vender cerca de 50 milhões de álbuns em todo o mundo, a canadense recebeu oito indicações ao Grammy em categorias como “Melhor Artista Revelação” e “Canção do Ano”.