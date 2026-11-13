Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha após manter gravidez em segredo

Avril Lavigne: cantora compartilhou imagens em preto e branco para anunciar a chegada da primeira filha (Reprodução/Instagram/@avrillavigne)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14h17.
Avril Lavigne anunciou nesta sexta-feira, 13, o nascimento de sua primeira filha pelas redes sociais. A notícia veio como uma surpresa ao público, já que a gestação foi mantida em segredo.
Para celebrar a chegada da bebê, Avril compartilhou uma galeria de fotos em preto e branco mostrando o casal segurando a mão da primogênita e Avril segurando-a no colo, além de uma sequência de sapatos da mesma marca em tamanhos diferentes, incluindo um modelo de criança.
A pequena menina, que não teve seu nome divulgado, é fruto do mais recente relacionamento da cantora canadense. A identidade do parceiro também não foi revelada ao público.
Ver esse post no Instagram
Na legenda da publicação, Avril confirmou o nascimento da filha com uma referência à um de seus antigos apelidos, “Mother F****** Princess”, que veio do hit "Girlfriend", lançado em 2007. “Our Mini F****** Princess has arrived” (“Nossa mini princesa do c****** chegou”, em inglês), escreveu ela.
Apesar do post já acumular milhares de curtidas, Lavigne desativou os comentários da postagem. Na legenda de outras fotos publicadas por ela no último mês, fãs aproveitaram para celebrar a novidade e questionaram o nome escolhido para a bebê.
Cantora canadense, Avril Lavigne tem uma carreira extensiva e repleta de hits. Seu primeiro disco, "Let Go", foi lançado em 2002, aos 16 anos.
Após alguns anos afastada da mídia, em 2022, Avril lançou uma edição especial do seu primeiro álbum. “Let Go 20th Anniversary” foi feito para comemorar o aniversário de duas décadas de carreira da cantora.
O novo projeto incluiu quatro novas faixas, além do hit “Breakway”, conhecido na voz de Kelly Clarkson, mas que foi escrito e gravado por Avril Lavigne.
Além de vender cerca de 50 milhões de álbuns em todo o mundo, a canadense recebeu oito indicações ao Grammy em categorias como “Melhor Artista Revelação” e “Canção do Ano”.
Avril Lavigne anunciou o nascimento da primeira filha nesta sexta-feira, 13, por meio das redes sociais. A notícia surpreendeu o público porque a cantora manteve a gestação em segredo.
O nome da filha de Avril Lavigne não foi divulgado. Fãs questionaram o nome escolhido para a bebê em outras publicações da cantora.
A identidade do pai da filha de Avril Lavigne não foi revelada. A matéria informa apenas que a bebê nasceu do relacionamento mais recente da cantora.
Avril Lavigne publicou uma galeria de fotos em preto e branco do casal com a filha e uma sequência de sapatos da mesma marca em tamanhos diferentes, incluindo um modelo infantil. A cantora desativou os comentários da publicação.
Avril Lavigne escreveu “Our Mini F****** Princess has arrived”, que significa “Nossa mini princesa do c****** chegou”. A frase faz referência ao apelido “Mother F****** Princess”, associado ao hit “Girlfriend”, lançado em 2007.