O retorno de 'Lupin': o que esperar da 4ª temporada da série da Netflix?

"Lupin" está oficialmente de volta. A Netflix confirmou a quarta temporada da série, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. O novo capítulo contará com oito episódios.

A temporada marca o retorno de Assane Diop após o encerramento da terceira parte, exibida em outubro de 2023. O intervalo entre as temporadas será de cerca de três anos, o maior desde a estreia da produção francesa.

O protagonista volta a ser interpretado por Omar Sy, que também atua como produtor executivo e roteirista. Segundo a plataforma, os novos episódios darão continuidade direta aos conflitos deixados em aberto.

A próxima fase contará com o retorno de Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella, que seguem como personagens centrais da trama.

O elenco será reforçado pelas estreias de Théo Christine e Laïka Blanc-Francard, ampliando o núcleo de personagens e os conflitos que envolvem o protagonista.

Qual é a história de Lupin?

A Lupin acompanha a história de Assane Diop, personagem interpretado por Omar Sy. Inspirado no ladrão fictício Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século XX, o protagonista utiliza disfarces, estratégia e inteligência para executar golpes elaborados.

Descendente de imigrantes senegaleses, Assane tem a vida transformada após seu pai ser acusado injustamente de roubar um colar de diamantes da poderosa família Pellegrini.

Após a prisão e a morte do pai, o personagem decide buscar justiça e vingança contra os responsáveis pela acusação.

Ao longo das temporadas, Assane realiza roubos e fraudes complexas para expor os crimes da família Pellegrini. Paralelamente, ele tenta proteger sua própria família, com atenção especial ao filho Raoul, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas.