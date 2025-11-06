Under Armour tem prejuízo de US$ 18 milhões e reduz projeções para 2026

A Under Armour reportou prejuízo de US$ 18,8 milhões nos resultados trimestrais, pressionada pela redução nas vendas de roupas esportivas e pela perda de participação no mercado dos Estado Unidos. A companhia também revisou para baixo sua previsão de receita para o ano fiscal que termina em março de 2026, estimando recuo entre 4% e 5%. As informações são do Wall Street Journal.

O resultado representa uma reversão em relação ao lucro líquido de US$ 170,4 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. O prejuízo equivale a US$ 0,04 por ação, ante ganho de US$ 0,39 de um ano antes. A receita caiu 5%, para US$ 1,3 bilhão.

A empresa, com sede em Baltimore, atribuiu o desempenho à desaceleração das vendas nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico, parcialmente compensada por um crescimento de um dígito alto na Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

Perspectivas financeiras e reestruturação na diretoria

A Under Armour prevê para o exercício fiscal de 2026 uma perda entre US$ 0,15 e US$ 0,17 por ação, ou entre US$ 0,03 e US$ 0,05 em base ajustada.

O CEO Kevin Plank afirmou em comunicado que os resultados do trimestre ficaram acima das previsões internas da companhia e apontam sinais de fortalecimento da marca nos Estados Unidos, o que, segundo ele, representa um avanço no processo de recuperação da Under Armour no mercado norte-americano.

A empresa anunciou ainda a nomeação de Reza Taleghani como novo vice-presidente executivo e diretor financeiro a partir de fevereiro de 2026. Ele substituirá David Bergman, que ocupa o cargo desde 2017 e permanecerá na companhia até o primeiro trimestre de 2027 para apoiar a transição.

Nos últimos anos, a Under Armour vem enfrentando concorrência de novas marcas do setor esportivo, como a On Holding, ao mesmo tempo em que tenta reposicionar sua imagem frente a rivais consolidados, como Nike e Adidas.