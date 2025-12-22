Netflix refinancia US$ 25 bi para avançar na compra da Warner

A Netflix refinanciou parte do empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões que viabiliza sua proposta de compra dos ativos de estúdios e streaming da Warner Bros. Discovery.

Segundo documento divulgado nesta segunda-feira, 22, a empresa contratou uma linha rotativa de US$ 5 bilhões e dois financiamentos com saque postergado de US$ 10 bilhões cada. Com isso, restam US$ 34 bilhões para serem sindicalizados no mercado, de acordo com a Bloomberg.

Acordo e disputa com a Paramount

O negócio foi firmado no início de dezembro, com uma avaliação de US$ 82,7 bilhões para os ativos da Warner Bros. Pouco depois, a Paramount Skydance Corp. lançou uma oferta hostil pela totalidade da empresa, elevando a tensão em uma disputa bilionária que pode redefinir o setor de entretenimento.

A proposta da Paramount inclui US$ 54 bilhões em dívidas e foi considerada “inferior e arriscada” pelo conselho da Warner Bros., que orientou seus acionistas a manterem o apoio ao acordo com a Netflix.

Financiamento e risco regulatório

A operação da Netflix conta com o apoio de bancos como Wells Fargo, BNP Paribas e HSBC, que participaram da estruturação do empréstimo-ponte — um tipo de crédito de curto prazo usado para cobrir aquisições até que dívidas de longo prazo possam ser emitidas.

A empresa planeja acessar os mercados de capitais para substituir o restante da ponte e estender os prazos da dívida. O plano deve contar com boa recepção: a Netflix hoje possui grau de investimento com rating A3 pela Moody’s e A pela S&P Global.

Em sua fase de crescimento, a companhia dependia do mercado de junk bonds. Desde que foi promovida a blue chip em 2023, passou a ter acesso a financiamentos mais baratos.