'Stranger Things': Netflix divulga teaser e data de estreia da última temporada; assista

A Netflix divulgou nesta quarta, 16, o teaser da quinta e última temporada de Stranger Things.

A primeira parte, com quatro episódios, será disponibilizada em 26 de novembro, seguida pela segunda parte, com três episódios, no dia 25 de dezembro.

O encerramento da temporada será lançado em 31 de dezembro, sempre às 22h, no horário de Brasília.

A trama da quinta temporada acompanha os jovens de Hawkins em sua missão final: derrotar o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower), que permanece desaparecido.

No entanto, a cidade enfrenta um grande obstáculo: está sob quarentena militar, com o governo em busca de Eleven (Millie Bobby Brown). O teaser também revela a entrada de Linda Hamilton no elenco, famosa pelo papel de Sarah Connor em Exterminador do Futuro.

Assista ao teaser: