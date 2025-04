Netflix terá estreia versão animada de 'Stranger Things' em junho; saiba o que esperar

O Annecy International Animation Film Festival 2025 será palco de um grande lançamento exclusivo da Netflix. O público terá acesso ao primeiro olhar da nova animação “Stranger Things: Tales From ’85”, ambientada no universo da icônica série de sucesso.

A produção será apresentada durante a sessão "Next on Netflix Animation", que ocorrerá no dia 11 de junho. Eric Robles, executivo produtor da série, promete uma nostálgica viagem aos anos 1980. Os organizadores do festival brincaram dizendo que “seus desenhos de sábado de manhã estão prestes a ficar de cabeça para baixo”. Com isso, “Stranger Things: Tales From ’85” promete ser uma das grandes atrações do evento.

Outra estreia de peso no festival será a exibição mundial do filme de comédia e aventura “In Your Dreams”, que acompanha Stevie e seu irmão Elliot em uma jornada surreal através dos próprios sonhos. Eles precisarão enfrentar desafios inusitados, como uma girafa de pelúcia sarcástica e alimentos zumbis, para alcançar seu grande desejo: a família ideal.

Com uma proposta que mistura humor e imaginação, esse projeto será uma das grandes apostas da Netflix para o segundo semestre de 2025.

"Fixed" de Genndy Tartakovsky: uma aventura adulta e divertida

Além de “In Your Dreams”, o festival também exibirá “Fixed”, uma animação adulta dirigida por Genndy Tartakovsky.

A comédia segue a história de um cachorro que descobre que será castrado e decide embarcar em sua última grande aventura. Tartakovsky, conhecido por seu trabalho em “Hotel Transylvania” e “Dexter's Laboratory”, prometeu uma mistura de humor irreverente com uma história doce e sincera sobre amizade e romance.

Embora o filme contenha temas ousados, como “bolas e traseiros”, ele traz uma narrativa encantadora no estilo de clássicos como “Lady and the Tramp”, mas com uma visão adulta.

Mais estreias e apresentações imperdíveis da Netflix em Annecy

A Netflix também traz outros títulos de grande peso ao Annecy 2025, incluindo a adaptação animada de “Astérix & Obélix: The Big Fight”, e a popular série de jogos “Devil May Cry”.

O evento também exibirá "Mononoke: The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage", uma continuação épica da série Mononoke, que traz uma trama intensa entre intrigas e conspirações no Japão feudal. Esses projetos, assim como “Tales From ’85”, refletem a diversidade das produções de animação da Netflix, que abrange tanto adultos quanto famílias.

Em uma agenda repleta de surpresas, o Annecy 2025 também contará com uma masterclass de Raphael Bob-Waksberg, criador de “BoJack Horseman”, que dará um gostinho do que está por vir em sua nova série de comédia, “Long Story Short”.

A produção, que segue uma família ao longo do tempo, promete explorar os altos e baixos de uma jornada única e emocional. O evento também incluirá a prévia exclusiva do aguardado projeto “Splinter Cell: Deathwatch”, uma adaptação da famosa franquia de jogos Tom Clancy’s Splinter Cell, que será lançado no outono deste ano.